Матч «Краснодара» и «Сочи» во 2-м туре РПЛ начнется в 20:00

«Краснодар» на своем поле сыграет против «Сочи» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19:55.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:0. Последний раз сочинцы побеждали быков в мае 2021 года (2:1).

Матч рассудит Владимир Москалев, ассистентами судьи будут Алексей Лунев, Михаил Иванов.

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