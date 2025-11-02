2 ноября, 19:54
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.
Хавбек отличился на 18-й минуте: он отправил мяч в пустые ворота после попадания Лукаса Оласы в штангу и промаха Джона Кордобы.
Гол в ворота «Спартака» стал для Черникова первым в сезоне-2025/26.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».
Saypin
уберите мешок из ворот
02.11.2025
rrdiv
Кордобе пас засчитают ?
02.11.2025
Гарик Ы
шашлычок поджаривается. красота
02.11.2025