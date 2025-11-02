Видео
2 ноября, 19:54

«Краснодар» — «Спартак»: Черников открыл счет

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Хавбек отличился на 18-й минуте: он отправил мяч в пустые ворота после попадания Лукаса Оласы в штангу и промаха Джона Кордобы.

Гол в ворота «Спартака» стал для Черникова первым в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар» принимает «Спартак» — Черников открыл счет: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

3

  • Saypin

    уберите мешок из ворот

    02.11.2025

  • rrdiv

    Кордобе пас засчитают ?

    02.11.2025

  • Гарик Ы

    шашлычок поджаривается. красота

    02.11.2025

    Александр Черников (футбол)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
