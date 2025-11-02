«Краснодар» — «Спартак»: Черников открыл счет

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Хавбек отличился на 18-й минуте: он отправил мяч в пустые ворота после попадания Лукаса Оласы в штангу и промаха Джона Кордобы.

Гол в ворота «Спартака» стал для Черникова первым в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».