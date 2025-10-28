Видео
28 октября, 17:15

«Краснодар» — «Спартак»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и красно-белых. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального канала.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками в 13 турах. «Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке.

В 13-м туре москвичи победили «Оренбург» (1:0), а краснодарцы — «Рубин» с тем же счетом.

1

  • ritenyto

    1. Допрыгались. 2. Разорвите. А сюда меня привлекли чисто эгоистические соображения :)/.. у мена, понимаете...:)

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
