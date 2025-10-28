28 октября, 17:15
«Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и красно-белых. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального канала.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками в 13 турах. «Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке.
В 13-м туре москвичи победили «Оренбург» (1:0), а краснодарцы — «Рубин» с тем же счетом.
ritenyto
1. Допрыгались. 2. Разорвите. А сюда меня привлекли чисто эгоистические соображения :)/.. у мена, понимаете...:)
29.10.2025