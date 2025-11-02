В конце матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1) судья Кирилл Левников принял несколько спорных решений, приведших к удалениям Джона Кордобы и Дугласа Аугусто.
В итоге «быки» завершили игру вдевятером и потеряли из-за дисквалификаций четырех футболистов. Гостевую встречу с «Балтикой» 9 ноября пропустят Кордоба, Дуглас Аугусто, а также получившие четвертые предупреждения Никита Кривцов и Диего Коста.
С учетом показанного во время телетрансляции сомнения вызывают первые желтые карточки, примененные судьей к Кордобе и Дугласу Аугусто. Особенно это касается наказания нападающего.
На 84-й минуте Левников решил, что Кордоба отмахнулся или ударил рукой в лицо Руслана Литвинова. На взгляд экспертов «СЭ», действия форварда, который сыграл в мяч и находился перед спартаковцем, не заслуживали наказания в виде дисциплинарной санкции. На 88-й минуте рефери во второй раз применил к Кордобе желтую карточку, а за ней последовала красная. И снова это случилось после контакта его руки с лицом Литвинова.
А на 90+5-й минуте Левникову не понравилось движение рукой Дугласа Аугусто и его реакция на решение арбитра. Одну желтую судья показал за фол на Жедсоне Фернандеше, вторую — за неспортивное поведение в виде откидки мяча. Тут непонятно, в чем заключалось первое нарушение правил со стороны краснодарца. Он отмахнулся рукой и попал в лицо сопернику? К сожалению, во время трансляции качественный повтор не показали.
Александр
Ну и во Франции Кордоба не играл))
06.11.2025
Александр
всё таки повтор посмотри)) Там Косты не было
06.11.2025
Александр
Литвинов любит подставлять кабину))
06.11.2025
Александр
за кого он играл во Франции?))) расскажи иксперд
06.11.2025
Polkovnik Kudasov
а ему надо действовать если защитники на нём висят,и раставлять руки не нарушение правил,а вот литвинов подсел под Кордобу,он бы ещё под колено кордобе подсел О какой грязной борьбе ты говоришь?на нём висят защи,Ву получил карточку только после четвертого нарушения против Кордобы.
04.11.2025
петя
Бобров, тебе бы разбили личико, ты бы запел по другому. Игроков Краснодара надо было удалять раньше, защитники и не только играют крайне нагло, на гране фола! Может по этому они и впереди, что наши судьи не замечают подмену футбола на игру ломай кости соперникам!
03.11.2025
lenin.vowa2018
Лично у меня вопрос только один - кто велел назначить именно Левникова на игру, в которой он - как я и предсказывал ещё до игры - будет стараться максимально навредить обеим командам- прямому и главному конкуренту земляков-зенитовцев в борьбе за золото и главному ненавистнику ляксейборисыча! Судя по всему задачу он выполнил на Отлично - и Краснодар перед игрой в Калининграде с Балтикой и Спартак перед игрой в Грозном с Ахматом лишились игроков из-за дисквалификации, ну и ненависть к Спартку очевидно сильнее стремления облегчить Зениту дорогу к чемпионству.
03.11.2025
Sergey Ivanov
Бедняга Джо опять наверно после удаления плакал и обещал журналистам уехать из России, когда же он все таки сдержит свое обещание и покажет свой уровень)) в другом чемпе или только п*з*и*т* и хныкать может, а чуть не забыл еще высоко размахивать ногами и руками он горазд!!! :smirk::point_up:??
03.11.2025
Sergey Sparker
Удивительно что Кордоба доигрывает все игры до финального свистка. Он всегда размахивает граблями что твоя ветряная мельница. Никто не может спрятаться от этого отморозка.
03.11.2025
Андрей Беляк
не было вони, пока не пришло дима питерскоё и не навоняло :rofl::rofl::rofl::rofl:
03.11.2025
Алексей Лунев
доказывать, что земля круглая каждому питерскому малолетке или одноклеточному времени не хватит
03.11.2025
Дима Питерский
17 дурачков отметилось. И ты среди них. Не обидно?:smile:
03.11.2025
Дима Питерский
За затяжку времени красную не дают.
03.11.2025
wam
Питерские своим помогают.
03.11.2025
Алексей Сыромолотов
их поперли из европейских клубов за такие же проделки
03.11.2025
Valekka
Когда я закончил с футболом-играл 4 года в волейбол,тот,когда партия до15 была и очко давали только с подачи! Он был неинтересен зрителям : по Тв не показывали,на трибунах только заинтересованные лица да ещё человек 20-30. Теперь волейбол стремительно становится популярным,благодаря Букам! Что может сохранить популярность футбола? Только превращение в шоу,где есть место неспортивному-очень много места! Вчера матч Милан-Рома :игрока Милана Павловича-гиганта небольшой Эрмосо слегка толкает в плечо,но Павлович рухнул на поле,хватаясь за лицо-вместо предупреждения за симуляцию-штрафной и карточка Эрмосо! Спорта нет-есть артистическое,поощряемое шоу.Поэтому и допускают такое поведение-спорт теперь на втором месте,на первом -горяченькое!!
03.11.2025
Soulles2
Интересно, кто тут "отбросы Европы" ?? Бразилец и колумбиец ? Забавная у тебя география )
03.11.2025
Soulles2
"Что-то не помню,чтобы в волейболе,баскетболе или,даже,регби игроки себя так вели-не по случаю(исключения всегда есть)а стабильно и повсеместно!!" В этом плане мне очень нравится гандбол - свисток арбитра на нарушение и НЕМЕДЛЕННО игрок ложит мяч на пол, иначе 2 мин. штрафа, и никто не возмущается, ибо выгонят надолго.
03.11.2025
Владимир Горницкий
Я матч не смотрел, но не сомневаюсь, что все карточки спартаковцам были придуманы. Все судейские решения против Спартака всегда придуманы. Во всяком случае, болельщики Спартака в этом убеждены. И верят,что если бы не происки судей, Спартак был бы вечным чемпионом.
03.11.2025
Valery Grigoryev
Ну, хоть какая-то польза от спартачка, глядишь в следующем туре балтике будет легче отобрать очки у КПРФ.
03.11.2025
Странник-777
Напихал - это когда в середине первого тайма 4-х спартачей посадил на жёлтую, включая двух центральных защитников. При этом количство нарушений было у обеих команд равное... А прикинь, каково это против хама Кордобы играть с желтой??
03.11.2025
МАО
Да, может так и было. Повтор показывали не с этого момента.
03.11.2025
Странник-777
Был прострел по правому флангу, Мартинс рванулся за мячом, его откровенно завалили руками, На мяч вышел Агкацев и длинным пасом по левому краю начал атаку, завершившуюся голом. После забитого мяча, даже повтор не показали, не говорю о том, что должна была быть стандартная проверка гола ВАРом. Потому и протестовала вся скамейка Спартака - нарушение было прямо перед ними. И опять собак спустили на Станковича, а Левников и ВАР оказались ни при чем...
03.11.2025
МАО
Вполне возможно. Я самое начало атаки пропустил.
03.11.2025
Странник-777
Один год кубанцев весьма спорный. Станкович не с пустого места наорал на Левникова.
03.11.2025
Странник-777
Бобров свихнулся? У Литвинова два фингала на лице, а он тут хню несет, что необосновано удаление... Совсем совесть потерял, отрабатывая газпрёмовское бабло.
03.11.2025
Борис Игоревич
среди мясных вменяемых не обнаружено. Министерство здравоохранения. :rofl:
03.11.2025
Борис Игоревич
любимый вопрос сектоидов шизоидов. :rofl: а теперь, свинка конспирологическая, докажи что есть какая-то связь между тем, что Дюков из Газпрома и при этом в РФС. Не просто повизжи про заговор. ДОКАЖИ. Не можешь? Ну, так и сиди под нарами, штопай очелло краснодаоцами разорванное, конспиролог тупорылый. :clown::pig:
03.11.2025
Борис Игоревич
ну, по сравнению со сбродом из хлева Кордоба вполне себе великий. У него то есть чемпионский титул. Чего нет ни у одного порося из нынешнего состава. А ещё свинки пытались сманить его в свой хлев. Но Джон не пошёл конечно. В нормальной команде стал чемпионом. А в хлеву пусть всякий шлак играет типа бангонд и тп угальд.
03.11.2025
оппонент
На то и судья, чтобы трактовать спорные эпизоды. А объяснения зрителей, что его купили, надавили, пригрозили можно придумать всегда. Всё это называется заумным словом "конспирология".
03.11.2025
Gavr49
Кордобу тоже
03.11.2025
Abellardo
- У Кордобы больше, наверное, первая карточка была спорной. Мне кажется, ее не было. Вторая... Ну он не хотел [грубить], играл один в один. Тут больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема. Он и раньше получал карточки за игру локтями, мы с ним об этом говорили. А тут был момент, когда мы были в атаке, он делал смену направления... Конечно, эти два удаления придали «Спартаку» уверенности. Мы сыграли немножко неправильно в обороне. Много кадровых потерь — придется голову поломать в следующем туре. Но ничего — будем разбираться. Это хороший шанс проявить себя тем, кто играл меньше. Когда, если не сейчас?© __________________________________________ Это называется согласился?))))
03.11.2025
Abellardo
Вот и наступил тот день, когда я согласился с Бобровым. Ужас! Все три удаления, два у Краснодара и одно у Ахмата, вчера были смешные.
03.11.2025
Симон Вирсаладзе
Даж Мусаев признал справедливость удалений. Харэ натягивать, Бобров.
03.11.2025
Abellardo
Вопрос только один - во что играл вчера Спартак? Осталное в пользу бедных.
03.11.2025
Abellardo
Какой удар?! Коста просто бежит! Аналитика уровня бох.
03.11.2025
Робат
Все правильно Левников сделал! Только раньше надо было решительность свою проявлять!
03.11.2025
freak
так засудили спартак или нет?! вот в чем вопрос!!
03.11.2025
Алексей Сыромолотов
Отбросы Европы удалены правильно и меня умиляет не только грубая их игра,а наглое поведение. Кому они подают пример?...
03.11.2025
Никто62
Ну второе то 150%
03.11.2025
oiv1vio
Так не пользуйся газом и футбол не смотри.
03.11.2025
RSMsouth
Когда Умаров и Шитвинов прямыми ногами летели в не защищенные места Быков - даже карточки не получили , хотя там можно было и красные смотреть . Ву уж точно заслуживал удаления на Кордобе за пару завариваний и когда почти снял с него футболку , но даже желтой не получил . Так что хрюшам надо видеть не только соломинку но и бревно в глазу !
03.11.2025
Симон Вирсаладзе
По-моему, Бобров не судил даже на этом уровне. Только папка евойный.
03.11.2025
Туборг
Во всём виноват Газпром:-Сверху позвонили ):innocent:
03.11.2025
Saiga-спринтер
Тебе, дилетантик, не дано видеть футбол. Дано нести сопливую ахинейку.
03.11.2025
Saiga-спринтер
Оба удаления придуманы Левников за соответствующую сумму весьма не малой мзды, которая исчисляется в сотнях тысяч у.е. купюр. (Вероятно сумму мзды составили не только нефте.тугрики Лукойла, но и газо.тугрики Газпрома). Таковы реалии рос.футбола и деятельности всех служб РФС, направленных на безопасный отъём части бюджетов всех футбольных клубов .. на офшорные счета неприметных островных бакков.
03.11.2025
Игорь Гаврилов
Нос,плечо,шея увидели(ц.Оба раза никаких ударов не было.),а бровь разбита и фингал под глазом наверное ветром надуло)(ц. И не над глазом, и не под глазом контакт не приходился)
03.11.2025
Кариока_двойка.
Ну там удаления какие-то случайные что ли получились. Не скажу что прям произвол судейский, но и грубости намеренной там тоже не было. Не могу сказать, что игроки дураки. Такое ощущение возникло, что Станок дал установку подставлять лица под руки, слишком уж удаления пошли как из пулемета.
03.11.2025
Игорь Гаврилов
Минусую,только глупые высказывания,объективные и у соперников в том числе,плюсую!
03.11.2025
Илья858
Молодец, Гаврилов!
03.11.2025
Илья858
А контакт у Литвинова только с Кордобой был?
03.11.2025
Илья858
Первая жк: Литвинов подсаживается под Кордобу сзади, Кордоба изгибается и локоть прилетает Литвинову в область носа. Удара не было. Вторая жк: рука Кордобы не бьёт а касается в область плеча и шеи Литвинова. Оба раза никаких ударов не было. И не над глазом, и не под глазом контакт не приходился. Это точно не знаменитый удар Батракова в голову защитнику Краснодара в матче в одном из первых туров, после которого защитник оказался вырублен напроч, а Батраков забил гол. ЗЫ. Давай, Гаврилов, минусуй скорее)
03.11.2025
Илья858
Первая жк: Литвинов подсаживается под Кордобу сзади, Кордоба изгибается и локоть прилетает Литвинову в область носа. Удара не было. Вторая жк: рука Кордобы не бьёт а касается в область плеча и шеи Литвинова. Оба раза никаких ударов не было. И не над глазом, и не под глазом удар не приходился. Это точно не знаменитый удар Батракова в голову защитнику Краснодара в матче в одном из первых туров, после которого защитник оказался вырублен напроч, а Батраков забил гол.
03.11.2025
Кариока_двойка.
А Литвинов красавчик, просек куда руки Кордоба расставляет, и епло туда начал подставлять. Со смекалкой парень.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Колумбия в финале проиграла Аргентине кубок Америки, и Кордоба там в основе. Совсем не блещет. Если это не блещет, то кто тогда блещет, Захарян?
03.11.2025
AleSSio87
а кровь у себя с рассечением Литвинов наверное тоже на газоне нашел?
03.11.2025
Олег Воробьёв
Литвинов так старательно искал причину для картинного падения! Даже балерина Педро отдыхает
03.11.2025
Lars Berger
Судья Левников полностью выполнил поставленную перед ним задачу. Очень исполнительный парень. Во времена BLM он бухался перед неграми на колени, как перед близкими родственниками... Потом почему-то их разлюбил...) Ну, да ладно...) Кто знает, возможно - его принуждали... Обещали газ в квартире отключить, или ещё чего...
02.11.2025
Lars Berger
Газпромыши хотя заслуженной славы?) Скучно попискивать в одиночку?)
02.11.2025
Viper1
Бобёр опять жжёт. Косяки у левникова были. Но все же в обе стороны показаны по делу
02.11.2025
Vladimir Petikov
У питерского ссудейки в разнарядке не стояло удаление Агкацева за затяжку времени, именно поэтому чудом Стас доиграл до Балтики.
02.11.2025
Vyacheslav
Мне судейство в матче не понравилось. Сначала Левников не реагировал на массу фолов, в основном спартаковцев, чем завёл Краснодар. Затем начал раздавать ЖК Спартаку, чем завёл его игроков. Удаления не железобетонные, но пусть решает специалисты и ЭСК, если можно оспорить. Удивительно, что не дошло до драки (молодцы футболисты). Левников как и Карасёв чувствуют, что теряют как лучшие арбитры, их решения регулярно обсуждают и признаёт ошибочными ЭСК. Отсюда нервозность и желание самоутвердиться. Спартак молодец, что после провального первого тайма сумели собраться, но по рисунку мгры и созданным моментам победа Краснодара заслужена. А Станковичу и его штабу пора указать на дверь. Опять дикие истерики, стыдно.
02.11.2025
Valekka
Можно долго обсуждать решения судей,но кто может напомнить : с какого времени игрокам разрешено орать на судей,демонстрировать недовольство,пинать мяч после свистка на трибуны,в общем-вести себя недисциплинированно??!!Есть соответствующие люди,дающие оценки решениям судьи!Что-то не помню,чтобы в волейболе,баскетболе или,даже,регби игроки себя так вели-не по случаю(исключения всегда есть)а стабильно и повсеместно!!
02.11.2025
МачоМэн
всё по делу было. судейство четкое
02.11.2025
МАО
Обе красные по делу, как и результат на табло.
02.11.2025
Bibigon2020
02.11.2025
02.11.2025
Заполярье
Басманное правосудие на службе Дюкова - сотрудника Газовой гидры позора России! Демократия, однако...:sunglasses::money_mouth::relieved:
02.11.2025
Gordon
Одно спорное, дилетант Бобров, и то не факт. Смените работу уже.
02.11.2025
Andrei Shulga
Лева отрабатывает заказ, бабло не пахнет!
02.11.2025
vvi432
Две вторые карточки Косты и Кордобе Левниковым придуманы, что бы сгладить чистый проигрыш спартака
02.11.2025
Роман72
Боброву просто статистику надо подогнать, что судьи Спартаку больше всех помогают, поэтому он эту ахинею написал. Не обращайте внимания.
02.11.2025
the gathering !
Бобров просто жирный тролль. Любит ляпнуть что-то, чтоб потом комментарии собирать у себя на странице
02.11.2025
NGE
Видимо "великому" Кордобе можно всё))
02.11.2025
Белый Медведь
Так что правильно - вот так Минус две коровы Минус две коровы А всего четыре С Балтикой теперь:)
02.11.2025
hattabych
Бобров теперь не считает удар в лицо локтем достойным Ж.К.?
02.11.2025
Tony Lee
02.11.2025
Олег
Бычки самая грязная команда в РПЛ. А провокатора Сперцяшку можно удалять через игру.
02.11.2025
Vityazpodzemelya
02.11.2025
NGE
Среди болельщиков Спартака процент идиотов примерно такой же, как среди болельщиков других команд РПЛ. © ВЦИОМ
02.11.2025
NGE
В ней же дерево!
02.11.2025
NGE
Кордоба постоянно в борьбе за мяч расставляет руки в сторону, когда защитник у него за спиной. Именно поэтому он не заиграл во Франции и в своей сборной тоже не блещет. Только в РПЛ судьи закрывают глаза на грязную манеру борьбы Кордобы с защитниками. Так он и стал "великим" нападающим. Но именно сегодня судья решил просто судить то, что видит. И увидел две ЯВНЫЕ отмашки. Впрочем, г-ну Боброву, судившему только первенство водокачки, этого не понять;)
02.11.2025
nikvp
Два быка при преимуществе в два гола могли бы и не получать две желтые в концовке. С головой надо дружить.
02.11.2025
analytica
Вот и тут пациенты Кащенко отметились. Один написал, два плюсы поставили.
02.11.2025
Владимир Горницкий
"Напихал" - это про незасчитанный гол и неназначенный пенальти в ворота Спартака? Теперь это так называется? Я не говорю, что офсайда не было, и что за такую руку нужно пенальти давать. Но катить бочку на судью при отсутствии у команды игры, по-моему, странно.
02.11.2025
analytica
Вы зайдите на чемпионат и спортс. Там этой вони полно. Типа Левников выполнял заказ Газпрома. Сначала подсуживал Краснодару, чтобы Спартак проиграл. Видимо, Газпрому все равно кто завоюет золото, Зенит или Краснодар. Ему главное насолить Спартаку. Потом Левников начал удалять быков, потому что был уверен, что Спартак не сравняет. А Газпром он такой, он любит город Калининград и хочет чтобы Балтика обошла Спартак.
02.11.2025
spartsmen
ну, самых ласковых телят хворостинкой отходили . ясен бабр - не заслуженно.
02.11.2025
Странник-777
Левников напихал спаартачам в средине первого тайма, а когда результат был вроде бы сделан, решил на последних минутах отыграть, абы выглядеть объективным. Гавнюк он порядочный. давно известно. Давно не судил по этой причине, а сейчас выпустили и он опять начал делать результаты...
02.11.2025
winvem
Краснодар победил заслуженно Две красные тоже получил заслуженно Обе желтые кордобы отпечатаны на лице Литвинова
02.11.2025
Niko McCowrey
Дело Боброва (набрасывать) живее всех живых.
02.11.2025
analytica
Какой повтор не показали? Я прямо сейчас смотрю запись и вижу удар Косты в лицо Жедсону. За откидку мяча ЖК везде и всюду дают в середины ХХ века. Два удара Кордобы в глаз Литвинову я и пересматривать не буду, прекрасно их помню. Так что оба удаления железные.
02.11.2025
volish17
Как грязно сыграли , то и получили по делу ..
02.11.2025
Алексей Лунев
обычно быдлу не отвечаю- ответь на один вопрос- какую должность в системе газпрома занимает господин дюков который занимает должность руководителя РФС?
02.11.2025
Дима Питерский
02.11.2025
Бобер, грызи бамбук!!! Всех животных,,, в Зоопарк!!!
02.11.2025
Дима Питерский
Что-то нету вони по поводу руки Газпрома? Где вы, убогие?
02.11.2025
Алексей Лунев
как болельщик Спартака считаю, что Кордобу удалять не стоило, но у пацанов из фк ПОЗОР стодветысячелетие и поэтому судья выполнил установку.
02.11.2025
al-an-ko
02.11.2025