«Краснодар» — «Спартак»: два удаления спорные. «Быки» потеряли четырех игроков

В конце матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1) судья Кирилл Левников принял несколько спорных решений, приведших к удалениям Джона Кордобы и Дугласа Аугусто. В итоге «быки» завершили игру вдевятером и потеряли из-за дисквалификаций четырех футболистов. Гостевую встречу с «Балтикой» 9 ноября пропустят Кордоба, Дуглас Аугусто, а также получившие четвертые предупреждения Никита Кривцов и Диего Коста. С учетом показанного во время телетрансляции сомнения вызывают первые желтые карточки, примененные судьей к Кордобе и Дугласу Аугусто. Особенно это касается наказания нападающего. На 84-й минуте Левников решил, что Кордоба отмахнулся или ударил рукой в лицо Руслана Литвинова. На взгляд экспертов «СЭ», действия форварда, который сыграл в мяч и находился перед спартаковцем, не заслуживали наказания в виде дисциплинарной санкции. На 88-й минуте рефери во второй раз применил к Кордобе желтую карточку, а за ней последовала красная. И снова это случилось после контакта его руки с лицом Литвинова. Цена победы над «Спартаком»: «Краснодар» потерял Кордобу и еще трех игроков из-за карточек А на 90+5-й минуте Левникову не понравилось движение рукой Дугласа Аугусто и его реакция на решение арбитра. Одну желтую судья показал за фол на Жедсоне Фернандеше, вторую — за неспортивное поведение в виде откидки мяча. Тут непонятно, в чем заключалось первое нарушение правил со стороны краснодарца. Он отмахнулся рукой и попал в лицо сопернику? К сожалению, во время трансляции качественный повтор не показали. Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»

Александр Ну и во Франции Кордоба не играл)) 06.11.2025

Александр всё таки повтор посмотри)) Там Косты не было 06.11.2025

Александр Литвинов любит подставлять кабину)) 06.11.2025

Александр за кого он играл во Франции?))) расскажи иксперд 06.11.2025

Polkovnik Kudasov а ему надо действовать если защитники на нём висят,и раставлять руки не нарушение правил,а вот литвинов подсел под Кордобу,он бы ещё под колено кордобе подсел О какой грязной борьбе ты говоришь?на нём висят защи,Ву получил карточку только после четвертого нарушения против Кордобы. 04.11.2025

петя Бобров, тебе бы разбили личико, ты бы запел по другому. Игроков Краснодара надо было удалять раньше, защитники и не только играют крайне нагло, на гране фола! Может по этому они и впереди, что наши судьи не замечают подмену футбола на игру ломай кости соперникам! 03.11.2025

lenin.vowa2018 Лично у меня вопрос только один - кто велел назначить именно Левникова на игру, в которой он - как я и предсказывал ещё до игры - будет стараться максимально навредить обеим командам- прямому и главному конкуренту земляков-зенитовцев в борьбе за золото и главному ненавистнику ляксейборисыча! Судя по всему задачу он выполнил на Отлично - и Краснодар перед игрой в Калининграде с Балтикой и Спартак перед игрой в Грозном с Ахматом лишились игроков из-за дисквалификации, ну и ненависть к Спартку очевидно сильнее стремления облегчить Зениту дорогу к чемпионству. 03.11.2025

Sergey Ivanov Бедняга Джо опять наверно после удаления плакал и обещал журналистам уехать из России, когда же он все таки сдержит свое обещание и покажет свой уровень)) в другом чемпе или только п*з*и*т* и хныкать может, а чуть не забыл еще высоко размахивать ногами и руками он горазд!!! :smirk::point_up:?? 03.11.2025

Sergey Sparker Удивительно что Кордоба доигрывает все игры до финального свистка. Он всегда размахивает граблями что твоя ветряная мельница. Никто не может спрятаться от этого отморозка. 03.11.2025

Андрей Беляк не было вони, пока не пришло дима питерскоё и не навоняло :rofl::rofl::rofl::rofl: 03.11.2025

Алексей Лунев доказывать, что земля круглая каждому питерскому малолетке или одноклеточному времени не хватит 03.11.2025

Дима Питерский 17 дурачков отметилось. И ты среди них. Не обидно?:smile: 03.11.2025

Дима Питерский За затяжку времени красную не дают. 03.11.2025

wam Питерские своим помогают. 03.11.2025

Алексей Сыромолотов их поперли из европейских клубов за такие же проделки 03.11.2025

Valekka Когда я закончил с футболом-играл 4 года в волейбол,тот,когда партия до15 была и очко давали только с подачи! Он был неинтересен зрителям : по Тв не показывали,на трибунах только заинтересованные лица да ещё человек 20-30. Теперь волейбол стремительно становится популярным,благодаря Букам! Что может сохранить популярность футбола? Только превращение в шоу,где есть место неспортивному-очень много места! Вчера матч Милан-Рома :игрока Милана Павловича-гиганта небольшой Эрмосо слегка толкает в плечо,но Павлович рухнул на поле,хватаясь за лицо-вместо предупреждения за симуляцию-штрафной и карточка Эрмосо! Спорта нет-есть артистическое,поощряемое шоу.Поэтому и допускают такое поведение-спорт теперь на втором месте,на первом -горяченькое!! 03.11.2025

Soulles2 Интересно, кто тут "отбросы Европы" ?? Бразилец и колумбиец ? Забавная у тебя география ) 03.11.2025

Soulles2 "Что-то не помню,чтобы в волейболе,баскетболе или,даже,регби игроки себя так вели-не по случаю(исключения всегда есть)а стабильно и повсеместно!!" В этом плане мне очень нравится гандбол - свисток арбитра на нарушение и НЕМЕДЛЕННО игрок ложит мяч на пол, иначе 2 мин. штрафа, и никто не возмущается, ибо выгонят надолго. 03.11.2025

Владимир Горницкий Я матч не смотрел, но не сомневаюсь, что все карточки спартаковцам были придуманы. Все судейские решения против Спартака всегда придуманы. Во всяком случае, болельщики Спартака в этом убеждены. И верят,что если бы не происки судей, Спартак был бы вечным чемпионом. 03.11.2025

Valery Grigoryev Ну, хоть какая-то польза от спартачка, глядишь в следующем туре балтике будет легче отобрать очки у КПРФ. 03.11.2025

Странник-777 Напихал - это когда в середине первого тайма 4-х спартачей посадил на жёлтую, включая двух центральных защитников. При этом количство нарушений было у обеих команд равное... А прикинь, каково это против хама Кордобы играть с желтой?? 03.11.2025

МАО Да, может так и было. Повтор показывали не с этого момента. 03.11.2025

Странник-777 Был прострел по правому флангу, Мартинс рванулся за мячом, его откровенно завалили руками, На мяч вышел Агкацев и длинным пасом по левому краю начал атаку, завершившуюся голом. После забитого мяча, даже повтор не показали, не говорю о том, что должна была быть стандартная проверка гола ВАРом. Потому и протестовала вся скамейка Спартака - нарушение было прямо перед ними. И опять собак спустили на Станковича, а Левников и ВАР оказались ни при чем... 03.11.2025

МАО Вполне возможно. Я самое начало атаки пропустил. 03.11.2025

Странник-777 Один год кубанцев весьма спорный. Станкович не с пустого места наорал на Левникова. 03.11.2025

Странник-777 Бобров свихнулся? У Литвинова два фингала на лице, а он тут хню несет, что необосновано удаление... Совсем совесть потерял, отрабатывая газпрёмовское бабло. 03.11.2025

Борис Игоревич среди мясных вменяемых не обнаружено. Министерство здравоохранения. :rofl: 03.11.2025

Борис Игоревич любимый вопрос сектоидов шизоидов. :rofl: а теперь, свинка конспирологическая, докажи что есть какая-то связь между тем, что Дюков из Газпрома и при этом в РФС. Не просто повизжи про заговор. ДОКАЖИ. Не можешь? Ну, так и сиди под нарами, штопай очелло краснодаоцами разорванное, конспиролог тупорылый. :clown::pig: 03.11.2025

Борис Игоревич ну, по сравнению со сбродом из хлева Кордоба вполне себе великий. У него то есть чемпионский титул. Чего нет ни у одного порося из нынешнего состава. А ещё свинки пытались сманить его в свой хлев. Но Джон не пошёл конечно. В нормальной команде стал чемпионом. А в хлеву пусть всякий шлак играет типа бангонд и тп угальд. 03.11.2025

оппонент На то и судья, чтобы трактовать спорные эпизоды. А объяснения зрителей, что его купили, надавили, пригрозили можно придумать всегда. Всё это называется заумным словом "конспирология". 03.11.2025

Gavr49 Кордобу тоже 03.11.2025

Abellardo - У Кордобы больше, наверное, первая карточка была спорной. Мне кажется, ее не было. Вторая... Ну он не хотел [грубить], играл один в один. Тут больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема. Он и раньше получал карточки за игру локтями, мы с ним об этом говорили. А тут был момент, когда мы были в атаке, он делал смену направления... Конечно, эти два удаления придали «Спартаку» уверенности. Мы сыграли немножко неправильно в обороне. Много кадровых потерь — придется голову поломать в следующем туре. Но ничего — будем разбираться. Это хороший шанс проявить себя тем, кто играл меньше. Когда, если не сейчас?© __________________________________________ Это называется согласился?)))) 03.11.2025

Abellardo Вот и наступил тот день, когда я согласился с Бобровым. Ужас! Все три удаления, два у Краснодара и одно у Ахмата, вчера были смешные. 03.11.2025

Симон Вирсаладзе Даж Мусаев признал справедливость удалений. Харэ натягивать, Бобров. 03.11.2025

Abellardo Вопрос только один - во что играл вчера Спартак? Осталное в пользу бедных. 03.11.2025

Abellardo Какой удар?! Коста просто бежит! Аналитика уровня бох. 03.11.2025

Робат Все правильно Левников сделал! Только раньше надо было решительность свою проявлять! 03.11.2025

freak так засудили спартак или нет?! вот в чем вопрос!! 03.11.2025

Алексей Сыромолотов Отбросы Европы удалены правильно и меня умиляет не только грубая их игра,а наглое поведение. Кому они подают пример?... 03.11.2025

Никто62 Ну второе то 150% 03.11.2025

oiv1vio Так не пользуйся газом и футбол не смотри. 03.11.2025

RSMsouth Когда Умаров и Шитвинов прямыми ногами летели в не защищенные места Быков - даже карточки не получили , хотя там можно было и красные смотреть . Ву уж точно заслуживал удаления на Кордобе за пару завариваний и когда почти снял с него футболку , но даже желтой не получил . Так что хрюшам надо видеть не только соломинку но и бревно в глазу ! 03.11.2025

Симон Вирсаладзе По-моему, Бобров не судил даже на этом уровне. Только папка евойный. 03.11.2025

Туборг Во всём виноват Газпром:-Сверху позвонили ):innocent: 03.11.2025

Saiga-спринтер Тебе, дилетантик, не дано видеть футбол. Дано нести сопливую ахинейку. 03.11.2025

Saiga-спринтер Оба удаления придуманы Левников за соответствующую сумму весьма не малой мзды, которая исчисляется в сотнях тысяч у.е. купюр. (Вероятно сумму мзды составили не только нефте.тугрики Лукойла, но и газо.тугрики Газпрома). Таковы реалии рос.футбола и деятельности всех служб РФС, направленных на безопасный отъём части бюджетов всех футбольных клубов .. на офшорные счета неприметных островных бакков. 03.11.2025

Игорь Гаврилов Нос,плечо,шея увидели(ц.Оба раза никаких ударов не было.),а бровь разбита и фингал под глазом наверное ветром надуло)(ц. И не над глазом, и не под глазом контакт не приходился) 03.11.2025

Кариока_двойка. Ну там удаления какие-то случайные что ли получились. Не скажу что прям произвол судейский, но и грубости намеренной там тоже не было. Не могу сказать, что игроки дураки. Такое ощущение возникло, что Станок дал установку подставлять лица под руки, слишком уж удаления пошли как из пулемета. 03.11.2025

Игорь Гаврилов Минусую,только глупые высказывания,объективные и у соперников в том числе,плюсую! 03.11.2025

Илья858 Молодец, Гаврилов! 03.11.2025

Илья858 А контакт у Литвинова только с Кордобой был? 03.11.2025

Илья858 Первая жк: Литвинов подсаживается под Кордобу сзади, Кордоба изгибается и локоть прилетает Литвинову в область носа. Удара не было. Вторая жк: рука Кордобы не бьёт а касается в область плеча и шеи Литвинова. Оба раза никаких ударов не было. И не над глазом, и не под глазом контакт не приходился. Это точно не знаменитый удар Батракова в голову защитнику Краснодара в матче в одном из первых туров, после которого защитник оказался вырублен напроч, а Батраков забил гол. ЗЫ. Давай, Гаврилов, минусуй скорее) 03.11.2025

Илья858 Первая жк: Литвинов подсаживается под Кордобу сзади, Кордоба изгибается и локоть прилетает Литвинову в область носа. Удара не было. Вторая жк: рука Кордобы не бьёт а касается в область плеча и шеи Литвинова. Оба раза никаких ударов не было. И не над глазом, и не под глазом удар не приходился. Это точно не знаменитый удар Батракова в голову защитнику Краснодара в матче в одном из первых туров, после которого защитник оказался вырублен напроч, а Батраков забил гол. 03.11.2025

Кариока_двойка. А Литвинов красавчик, просек куда руки Кордоба расставляет, и епло туда начал подставлять. Со смекалкой парень. 03.11.2025

Кариока_двойка. Колумбия в финале проиграла Аргентине кубок Америки, и Кордоба там в основе. Совсем не блещет. Если это не блещет, то кто тогда блещет, Захарян? 03.11.2025

AleSSio87 а кровь у себя с рассечением Литвинов наверное тоже на газоне нашел? 03.11.2025

Олег Воробьёв Литвинов так старательно искал причину для картинного падения! Даже балерина Педро отдыхает 03.11.2025

Lars Berger Судья Левников полностью выполнил поставленную перед ним задачу. Очень исполнительный парень. Во времена BLM он бухался перед неграми на колени, как перед близкими родственниками... Потом почему-то их разлюбил...) Ну, да ладно...) Кто знает, возможно - его принуждали... Обещали газ в квартире отключить, или ещё чего... 02.11.2025

Lars Berger Газпромыши хотя заслуженной славы?) Скучно попискивать в одиночку?) 02.11.2025

Viper1 Бобёр опять жжёт. Косяки у левникова были. Но все же в обе стороны показаны по делу 02.11.2025

Vladimir Petikov У питерского ссудейки в разнарядке не стояло удаление Агкацева за затяжку времени, именно поэтому чудом Стас доиграл до Балтики. 02.11.2025

Vyacheslav Мне судейство в матче не понравилось. Сначала Левников не реагировал на массу фолов, в основном спартаковцев, чем завёл Краснодар. Затем начал раздавать ЖК Спартаку, чем завёл его игроков. Удаления не железобетонные, но пусть решает специалисты и ЭСК, если можно оспорить. Удивительно, что не дошло до драки (молодцы футболисты). Левников как и Карасёв чувствуют, что теряют как лучшие арбитры, их решения регулярно обсуждают и признаёт ошибочными ЭСК. Отсюда нервозность и желание самоутвердиться. Спартак молодец, что после провального первого тайма сумели собраться, но по рисунку мгры и созданным моментам победа Краснодара заслужена. А Станковичу и его штабу пора указать на дверь. Опять дикие истерики, стыдно. 02.11.2025

Valekka Можно долго обсуждать решения судей,но кто может напомнить : с какого времени игрокам разрешено орать на судей,демонстрировать недовольство,пинать мяч после свистка на трибуны,в общем-вести себя недисциплинированно??!!Есть соответствующие люди,дающие оценки решениям судьи!Что-то не помню,чтобы в волейболе,баскетболе или,даже,регби игроки себя так вели-не по случаю(исключения всегда есть)а стабильно и повсеместно!! 02.11.2025

МачоМэн всё по делу было. судейство четкое 02.11.2025

МАО Обе красные по делу, как и результат на табло. 02.11.2025

Bibigon2020 у тебя месячные? или уже климакс... 02.11.2025

Bibigon2020 это вряд-ли 02.11.2025

Заполярье Басманное правосудие на службе Дюкова - сотрудника Газовой гидры позора России! Демократия, однако...:sunglasses::money_mouth::relieved: 02.11.2025

Gordon Одно спорное, дилетант Бобров, и то не факт. Смените работу уже. 02.11.2025

Andrei Shulga Лева отрабатывает заказ, бабло не пахнет! 02.11.2025

vvi432 Две вторые карточки Косты и Кордобе Левниковым придуманы, что бы сгладить чистый проигрыш спартака 02.11.2025

Роман72 Боброву просто статистику надо подогнать, что судьи Спартаку больше всех помогают, поэтому он эту ахинею написал. Не обращайте внимания. 02.11.2025

the gathering ! Бобров просто жирный тролль. Любит ляпнуть что-то, чтоб потом комментарии собирать у себя на странице 02.11.2025

NGE Видимо "великому" Кордобе можно всё)) 02.11.2025

Белый Медведь Так что правильно - вот так Минус две коровы Минус две коровы А всего четыре С Балтикой теперь:) 02.11.2025

hattabych Бобров теперь не считает удар в лицо локтем достойным Ж.К.? 02.11.2025

Tony Lee Бобров, дерьма ты кусок. 02.11.2025

Олег Бычки самая грязная команда в РПЛ. А провокатора Сперцяшку можно удалять через игру. 02.11.2025

Vityazpodzemelya Они из и не получали. Это чистый с/мудейский производ. 02.11.2025

NGE Среди болельщиков Спартака процент идиотов примерно такой же, как среди болельщиков других команд РПЛ. © ВЦИОМ 02.11.2025

NGE В ней же дерево! 02.11.2025

NGE Кордоба постоянно в борьбе за мяч расставляет руки в сторону, когда защитник у него за спиной. Именно поэтому он не заиграл во Франции и в своей сборной тоже не блещет. Только в РПЛ судьи закрывают глаза на грязную манеру борьбы Кордобы с защитниками. Так он и стал "великим" нападающим. Но именно сегодня судья решил просто судить то, что видит. И увидел две ЯВНЫЕ отмашки. Впрочем, г-ну Боброву, судившему только первенство водокачки, этого не понять;) 02.11.2025

nikvp Два быка при преимуществе в два гола могли бы и не получать две желтые в концовке. С головой надо дружить. 02.11.2025

analytica Вот и тут пациенты Кащенко отметились. Один написал, два плюсы поставили. 02.11.2025

Владимир Горницкий "Напихал" - это про незасчитанный гол и неназначенный пенальти в ворота Спартака? Теперь это так называется? Я не говорю, что офсайда не было, и что за такую руку нужно пенальти давать. Но катить бочку на судью при отсутствии у команды игры, по-моему, странно. 02.11.2025

analytica Вы зайдите на чемпионат и спортс. Там этой вони полно. Типа Левников выполнял заказ Газпрома. Сначала подсуживал Краснодару, чтобы Спартак проиграл. Видимо, Газпрому все равно кто завоюет золото, Зенит или Краснодар. Ему главное насолить Спартаку. Потом Левников начал удалять быков, потому что был уверен, что Спартак не сравняет. А Газпром он такой, он любит город Калининград и хочет чтобы Балтика обошла Спартак. 02.11.2025

spartsmen ну, самых ласковых телят хворостинкой отходили . ясен бабр - не заслуженно. 02.11.2025

Странник-777 Левников напихал спаартачам в средине первого тайма, а когда результат был вроде бы сделан, решил на последних минутах отыграть, абы выглядеть объективным. Гавнюк он порядочный. давно известно. Давно не судил по этой причине, а сейчас выпустили и он опять начал делать результаты... 02.11.2025

winvem Краснодар победил заслуженно Две красные тоже получил заслуженно Обе желтые кордобы отпечатаны на лице Литвинова 02.11.2025

Niko McCowrey Дело Боброва (набрасывать) живее всех живых. 02.11.2025

analytica Какой повтор не показали? Я прямо сейчас смотрю запись и вижу удар Косты в лицо Жедсону. За откидку мяча ЖК везде и всюду дают в середины ХХ века. Два удара Кордобы в глаз Литвинову я и пересматривать не буду, прекрасно их помню. Так что оба удаления железные. 02.11.2025

volish17 Как грязно сыграли , то и получили по делу .. 02.11.2025

Алексей Лунев обычно быдлу не отвечаю- ответь на один вопрос- какую должность в системе газпрома занимает господин дюков который занимает должность руководителя РФС? 02.11.2025

Дима Питерский А, вот и ты, уродец. Следил бы лучше за своим говноклубом. 02.11.2025

Aleks68 Бобер, грызи бамбук!!! Всех животных,,, в Зоопарк!!! 02.11.2025

Дима Питерский Что-то нету вони по поводу руки Газпрома? Где вы, убогие? 02.11.2025

Алексей Лунев как болельщик Спартака считаю, что Кордобу удалять не стоило, но у пацанов из фк ПОЗОР стодветысячелетие и поэтому судья выполнил установку. 02.11.2025