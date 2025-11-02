На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» судья Кирилл Левников не оценил действия одного из краснодарцев в центре поля как нарушение правил и позволил вратарю «быков» начать атаку, завершившуюся голом Александра Черникова. Судя по всему, именно это стало причиной недовольства тренеров красно-белых, которые бурно спорили с резервным арбитром Владиславом Целовальниковым.
Крупным планом единоборство игроков не показали. Потому дать однозначную оценку эпизода пока не представляется возможным. Можно только предположить, что борьба футболистов была обоюдной.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».
Похоже, бычков опять безо всякого томата тянут в чемпионы. Когда ЦСКА забил первый гол этой недоКубани, бедные ВАРовцы чуть ли не на пол-игры отматывали плёнку, чтобы найти "фол" на одном из телят. А потом наоборот: ВАРовцы все дружно зажмурили глаза, когда надо было ставить пенальти на бычке по имени Са. В общем, судейство в РПЛ с каждым туром тухне всё сильнее и сильнее
Вы хотите докопаться до истины или продолжать быть лохом? Вижу, что второе... Поэтому не надо мне задавать вопросы, на которые не хотите знать ответы...
Результаты этого тура - Газпром виноват, или Вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате?
Мне так нравится - вас всех газовые разводят, лохов, а вы ещё и тащитесь от этого! И нападаете на тех, кто немного думает головой. Сами защищаете разводящих и даёте им возможность и дальше вас иметь, ваше стадо баранов.
В точку. Совсем быки нюх потеряли, когда сдали игру 1-4. А я этот результат заранее предсказал. С точным счётом.
Вице-президент Лукойла глава РФС и Спартак 6 лет подряд с золотом! Вы будете апплодировать и сомнения не закрадутся? Не скажете "вот чёрт!"???)
В том что Краснодар забил Спартаку и оторвался от Зенита конечно виноват Газпром. А также в том что комментаторы не поняли почему возмущался тренер Спартака. Маразм крепчал.
Идиоты. Спартак просрал по всем статьям...
Интересно что первый гол надо было засчитывать. На стоп кадре мяч от ноги ПОСЛЕ подачи сантиметров на 40, за это время Кордоба и залез. А вот газпром вчера, наоборот остановили когда ещё НЕ УДАРИЛ по мячу, т.е. не успел забежать. Там был оффсайд!
Совсем нюх потерял!
Соглашусь. Если бы судья свистнул сей момент- глядишь и Локо бы не проиграл
Наоборот, Вы видите чертей, даже когда их нет...
Если бы твои в такой ситуации были,ты бы первый и визжал громче всех.
Конечно.Карты одним спартаковцам раздавал.Посадил полкоманды на карточки,странно что ещё никого не удалил в первом тайме.
На Мартинсе желтая железная. А уже после первого гола Спартак затоптали, но три желтые ему дали. И всю борьбу с Кордобой в первом тайме в одну сторону свистел.
Спартак просто не справлялся со скоростями Краснодара. Причем скоростями осознанными. А у Спартака все судорожно, и крайне плохо с техникой. Даже Барко сильно сдал, не с кем ему обыгрываться. Ни одной наигранной комбинации, все как получится, просто бегут. Ну и защита это просто тихий ужас. В скольких матчах упускать игроков и давать им спокойно подавать с фланга,это просто П с большой буквы.
Ты прав. Но на этот раз вонь болотная была, Семаком начатая, а вами продолженная. Не веришь, подними старые новости - увидишь. Или газ глаза застил.
При замедленной прокрутке все таки видно, что защитник Краснодара руками хватает Мартинса, рванувшегося за мячом, и заваливает его на газон. Обоюдной борьбы там близко нет. И защитник нацелен не на борьбу за мяч, а целенаправлено "играет" в спартаковца. а бобёр, как всегда "не читал, но осуждаю..."
в ваших еб..ях всё время вонь стоит
ну посмотрел сейчас несколько раз. обычная борьба. Мартинс не удержался. мяча рядом не было. да и вообще, к чему ныть, если у нас команды на поле не было?
я бы больше сеазал, всю жизнь! опять засудилееее!!!
Прии чем тут судья в поле, СЭ? И мяч и судья были далеко от того эпизода. Чтобы видеть такие моменты, был создан ВАР. Я даже в записи не могу понять был ли там фол и чей, потому что ТВ камера это место не выхватила.
Ни один спорный эпизод крупным планом не показали. Качество картинки конечно оставляет желать лучшего.
оправдание для бедных, набор хороших игроков, а игры как небыло, так и нет
Я матч и эпизод не видел но судя по фото если и было нарушение то ещё в атаке поросят на краснодарской половине поля...давайте ещё отменять гол на 90 минуте за не свиснутый фол в первом тайме...
РФС- зло!
Угу, полон дом чертей - а я их не вижу...
Хова, твой мозг покинул тебя.
ага... нихрена не видно, но можно предположить... експерд...
В смысле "ничего"? Вонь стояла, что у нас в Самаре за 2000 км было не продохнуть! Это "ничего"?
Ну не свисти. Сегодня Левников любил тушинских.
Они фарм по сути, наоборот, выгодно, когда "свои" впереди - они же лягут в любой момент. Так что все прекрасно стыкуется - понимать надо диспозицию...
так ведь ГазТВ быловыгодно, чтобы Краснодар проиграл, чтобы не оторвался от Зенита. Нестыковочка.
Дурачок ты, по ходу.
А во втором тайме после удара Умярова игрок быков осознанно играл рукой в штрафной,когда мяч летел в ворота.Это железобетонный пенальти.И что?Ноль реакции.Вот так судят Спартак весь сезон.
А спартак приехал на игру
Любопытное наблюдение. Краснодарцы прекрасно видят, кто висит на жёлтых у Спартака. Мартинса с жёлтой специально провоцировали. Такое чувство, что будет драка и удаление игрока москвичей. Не закончит Спартак в полном составе.
В матче Динамо-Зенит перед голом мусоров был фол на Мостовом и ничего, а тут нытики сразу разнылись
Шеф-редактор, ты бы сначала выяснил, что именно там было, нашёл бы видео, узнал у того, кто это видел, а уже потом писал бы статейку. Раньше профессиональные журналисты в профессиональных изданиях только так и делали. А не сначала написал - а потом пошёл выяснять, что было на самом деле...
а гол Мартинса ??? нарушения не было... почему отменили ?
Как жу утомило нытье СЭкса
Слуцкий из земли обетованной!
Вот и пирамида Газпрома в действии - ГазТВ момент фола не показало, и Станкович выглядит снова неуравновешенным психом - якобы без причины взбесился. Режиссёр и комментаторы умно всё обтяпали. Тонко, надо признать.
Слуцкий как Карпин, вроде умный, но по тренерскому факту - дурак
Пора Станковича в отставку, бездарная, безидейная игра. Если из русских тренеров я бы выбрал Слуцкого.
нууу.... а так то ЦСКА такое б отменили, факт
СТАНКОВИЧ, ЭТОГО ЕБЛАНА ДМИТРИЕВА СЛЕВА ВООБЩЕ ПОСТАВИЛ? пАЦАНЫ НЕДОВОЛЬНЫ
они просто не знают как друг с другом играть в пас на такой скорости какой играет Краснодар. на редких индивидуальных проходах доходит мяч до штрафной краснодара и все. Солари, Угальде быстро вообще играть не могут. все время возьня с мячом. Барко вот подстроился заиграл быстро. Жерсон видно что головой быстро думает в таких условиях. Дмитриев пока такое чувство , что тушуется, не идет вперед игроки у спама лучше чем у Краснадара, а Краснодар быстрее в атаке, возит и имеет кучу моментов. тут прокол в тренере спама :100:
Быки - кунаки газоых, способные лечь по команде на 1-4) Поэтому их судят почти как узурпаторов. Шоу есть шоу - у кого-то первые роли, а остальные статисты, поставщики очков.
Никакой мысли в действиях Спартака, бей,беги', вроде неплохие игроки собраны а игры нет, Станкович просто об......ся но гордыня не даёт признать это и уйти как мужчина.
когда вместо тренера - псих, то и команда нервно себя ведет, а игроки не знают, что делать. И эта тактика выноса мяча от своих ворот - очередной бзик от психа, который облегчает задачу Краснодару в обороне.
100 процентов нарушения как намКордобе помешал
Планета обезьян (((((
Борьба всегда только обоюдная. Нурушение Правил может быть индивидуальным.
Обычная борб, нормальный гол. Станковичу пора домой, лечить нервы
Главная проблема в том, что Краснодар проводит осознанные атаки, а наши занимаются беготней. Дмитриев подавать вообще не умеет. Пора забывать про навесы и вспоминать про комбинационный футбол, который приносил результат прошлой осенью. А при сегодняшнем футболе мы, конечно, одного дурачка забить можем - но не больше. Краснодар же намерен штуки три положить. Станкович не тянет. Это очевидно.
На ВАРе заняты просмотром футбола по Матч ТВ 10!
