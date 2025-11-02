«Краснодар» — «Спартак»: голевая атака «быков» началась с фола на спартаковце?

На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» судья Кирилл Левников не оценил действия одного из краснодарцев в центре поля как нарушение правил и позволил вратарю «быков» начать атаку, завершившуюся голом Александра Черникова. Судя по всему, именно это стало причиной недовольства тренеров красно-белых, которые бурно спорили с резервным арбитром Владиславом Целовальниковым. Крупным планом единоборство игроков не показали. Потому дать однозначную оценку эпизода пока не представляется возможным. Можно только предположить, что борьба футболистов была обоюдной. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». «Краснодар» принимает «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Aeon Похоже, бычков опять безо всякого томата тянут в чемпионы. Когда ЦСКА забил первый гол этой недоКубани, бедные ВАРовцы чуть ли не на пол-игры отматывали плёнку, чтобы найти "фол" на одном из телят. А потом наоборот: ВАРовцы все дружно зажмурили глаза, когда надо было ставить пенальти на бычке по имени Са. В общем, судейство в РПЛ с каждым туром тухне всё сильнее и сильнее 03.11.2025

hovawart645 Вы хотите докопаться до истины или продолжать быть лохом? Вижу, что второе... Поэтому не надо мне задавать вопросы, на которые не хотите знать ответы... 03.11.2025

SoloWand Результаты этого тура - Газпром виноват, или Вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате? 03.11.2025

hovawart645 Мне так нравится - вас всех газовые разводят, лохов, а вы ещё и тащитесь от этого! И нападаете на тех, кто немного думает головой. Сами защищаете разводящих и даёте им возможность и дальше вас иметь, ваше стадо баранов. 03.11.2025

hovawart645 В точку. Совсем быки нюх потеряли, когда сдали игру 1-4. А я этот результат заранее предсказал. С точным счётом. 03.11.2025

hovawart645 Вице-президент Лукойла глава РФС и Спартак 6 лет подряд с золотом! Вы будете апплодировать и сомнения не закрадутся? Не скажете "вот чёрт!"???) 03.11.2025

svs В том что Краснодар забил Спартаку и оторвался от Зенита конечно виноват Газпром. А также в том что комментаторы не поняли почему возмущался тренер Спартака. Маразм крепчал. 03.11.2025

55555.... Идиоты. Спартак просрал по всем статьям... 03.11.2025

Пьер Интересно что первый гол надо было засчитывать. На стоп кадре мяч от ноги ПОСЛЕ подачи сантиметров на 40, за это время Кордоба и залез. А вот газпром вчера, наоборот остановили когда ещё НЕ УДАРИЛ по мячу, т.е. не успел забежать. Там был оффсайд! 02.11.2025

Пьер Совсем нюх потерял! 02.11.2025

andyk82 Соглашусь. Если бы судья свистнул сей момент- глядишь и Локо бы не проиграл 02.11.2025

SoloWand Наоборот, Вы видите чертей, даже когда их нет... 02.11.2025

Serge Pol Если бы твои в такой ситуации были,ты бы первый и визжал громче всех. 02.11.2025

Serge Pol Конечно.Карты одним спартаковцам раздавал.Посадил полкоманды на карточки,странно что ещё никого не удалил в первом тайме. 02.11.2025

viktor-aleks На Мартинсе желтая железная. А уже после первого гола Спартак затоптали, но три желтые ему дали. И всю борьбу с Кордобой в первом тайме в одну сторону свистел. 02.11.2025

Den211 Спартак просто не справлялся со скоростями Краснодара. Причем скоростями осознанными. А у Спартака все судорожно, и крайне плохо с техникой. Даже Барко сильно сдал, не с кем ему обыгрываться. Ни одной наигранной комбинации, все как получится, просто бегут. Ну и защита это просто тихий ужас. В скольких матчах упускать игроков и давать им спокойно подавать с фланга,это просто П с большой буквы. 02.11.2025

Стрелец 63 Ты прав. Но на этот раз вонь болотная была, Семаком начатая, а вами продолженная. Не веришь, подними старые новости - увидишь. Или газ глаза застил. 02.11.2025

Странник-777 При замедленной прокрутке все таки видно, что защитник Краснодара руками хватает Мартинса, рванувшегося за мячом, и заваливает его на газон. Обоюдной борьбы там близко нет. И защитник нацелен не на борьбу за мяч, а целенаправлено "играет" в спартаковца. а бобёр, как всегда "не читал, но осуждаю..." 02.11.2025

Marty Friedman в ваших еб..ях всё время вонь стоит 02.11.2025

Viper1 ну посмотрел сейчас несколько раз. обычная борьба. Мартинс не удержался. мяча рядом не было. да и вообще, к чему ныть, если у нас команды на поле не было? 02.11.2025

freak я бы больше сеазал, всю жизнь! опять засудилееее!!! 02.11.2025

analytica Прии чем тут судья в поле, СЭ? И мяч и судья были далеко от того эпизода. Чтобы видеть такие моменты, был создан ВАР. Я даже в записи не могу понять был ли там фол и чей, потому что ТВ камера это место не выхватила. 02.11.2025

КубаньКраснодар Ни один спорный эпизод крупным планом не показали. Качество картинки конечно оставляет желать лучшего. 02.11.2025

Nik оправдание для бедных, набор хороших игроков, а игры как небыло, так и нет 02.11.2025

aug081266 Я матч и эпизод не видел но судя по фото если и было нарушение то ещё в атаке поросят на краснодарской половине поля...давайте ещё отменять гол на 90 минуте за не свиснутый фол в первом тайме... 02.11.2025

LariKo РФС- зло! 02.11.2025

hovawart645 Угу, полон дом чертей - а я их не вижу... 02.11.2025

Sinaron Хова, твой мозг покинул тебя. 02.11.2025

Странник-777 ага... нихрена не видно, но можно предположить... експерд... 02.11.2025

Стрелец 63 В смысле "ничего"? Вонь стояла, что у нас в Самаре за 2000 км было не продохнуть! Это "ничего"? 02.11.2025

Sinaron Ну не свисти. Сегодня Левников любил тушинских. 02.11.2025

hovawart645 Они фарм по сути, наоборот, выгодно, когда "свои" впереди - они же лягут в любой момент. Так что все прекрасно стыкуется - понимать надо диспозицию... 02.11.2025

Корнелий Шнапс так ведь ГазТВ быловыгодно, чтобы Краснодар проиграл, чтобы не оторвался от Зенита. Нестыковочка. 02.11.2025

Особое мнение ^^^ Дурачок ты, по ходу. 02.11.2025

Serge Pol А во втором тайме после удара Умярова игрок быков осознанно играл рукой в штрафной,когда мяч летел в ворота.Это железобетонный пенальти.И что?Ноль реакции.Вот так судят Спартак весь сезон. 02.11.2025

Денисов Денисов А спартак приехал на игру 02.11.2025

DZR Любопытное наблюдение. Краснодарцы прекрасно видят, кто висит на жёлтых у Спартака. Мартинса с жёлтой специально провоцировали. Такое чувство, что будет драка и удаление игрока москвичей. Не закончит Спартак в полном составе. 02.11.2025

Gauldoth В матче Динамо-Зенит перед голом мусоров был фол на Мостовом и ничего, а тут нытики сразу разнылись 02.11.2025

mikeV Шеф-редактор, ты бы сначала выяснил, что именно там было, нашёл бы видео, узнал у того, кто это видел, а уже потом писал бы статейку. Раньше профессиональные журналисты в профессиональных изданиях только так и делали. А не сначала написал - а потом пошёл выяснять, что было на самом деле... 02.11.2025

Sergey Lukyanov а гол Мартинса ??? нарушения не было... почему отменили ? 02.11.2025

Chegevara. Как жу утомило нытье СЭкса 02.11.2025

Mihas Слуцкий из земли обетованной! 02.11.2025

hovawart645 Вот и пирамида Газпрома в действии - ГазТВ момент фола не показало, и Станкович выглядит снова неуравновешенным психом - якобы без причины взбесился. Режиссёр и комментаторы умно всё обтяпали. Тонко, надо признать. 02.11.2025

the gathering ! Слуцкий как Карпин, вроде умный, но по тренерскому факту - дурак 02.11.2025

e.panov75 Пора Станковича в отставку, бездарная, безидейная игра. Если из русских тренеров я бы выбрал Слуцкого. 02.11.2025

Павел Леонидович нууу.... а так то ЦСКА такое б отменили, факт 02.11.2025

Barac Obama СТАНКОВИЧ, ЭТОГО ЕБЛАНА ДМИТРИЕВА СЛЕВА ВООБЩЕ ПОСТАВИЛ? пАЦАНЫ НЕДОВОЛЬНЫ 02.11.2025

the gathering ! они просто не знают как друг с другом играть в пас на такой скорости какой играет Краснодар. на редких индивидуальных проходах доходит мяч до штрафной краснодара и все. Солари, Угальде быстро вообще играть не могут. все время возьня с мячом. Барко вот подстроился заиграл быстро. Жерсон видно что головой быстро думает в таких условиях. Дмитриев пока такое чувство , что тушуется, не идет вперед игроки у спама лучше чем у Краснадара, а Краснодар быстрее в атаке, возит и имеет кучу моментов. тут прокол в тренере спама :100: 02.11.2025

hovawart645 Быки - кунаки газоых, способные лечь по команде на 1-4) Поэтому их судят почти как узурпаторов. Шоу есть шоу - у кого-то первые роли, а остальные статисты, поставщики очков. 02.11.2025

СОЮЗ СОВЕТОВ Никакой мысли в действиях Спартака, бей,беги', вроде неплохие игроки собраны а игры нет, Станкович просто об......ся но гордыня не даёт признать это и уйти как мужчина. 02.11.2025

oleg ves когда вместо тренера - псих, то и команда нервно себя ведет, а игроки не знают, что делать. И эта тактика выноса мяча от своих ворот - очередной бзик от психа, который облегчает задачу Краснодару в обороне. 02.11.2025

Chibr89 100 процентов нарушения как намКордобе помешал 02.11.2025

Aleks68 Планета обезьян ((((( 02.11.2025

Saiga-спринтер Борьба всегда только обоюдная. Нурушение Правил может быть индивидуальным. 02.11.2025

Автогол Обычная борб, нормальный гол. Станковичу пора домой, лечить нервы 02.11.2025

J. P. Главная проблема в том, что Краснодар проводит осознанные атаки, а наши занимаются беготней. Дмитриев подавать вообще не умеет. Пора забывать про навесы и вспоминать про комбинационный футбол, который приносил результат прошлой осенью. А при сегодняшнем футболе мы, конечно, одного дурачка забить можем - но не больше. Краснодар же намерен штуки три положить. Станкович не тянет. Это очевидно. 02.11.2025