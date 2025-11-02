Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

2 ноября, 20:10

«Краснодар» — «Спартак»: голевая атака «быков» началась с фола на спартаковце?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» судья Кирилл Левников не оценил действия одного из краснодарцев в центре поля как нарушение правил и позволил вратарю «быков» начать атаку, завершившуюся голом Александра Черникова. Судя по всему, именно это стало причиной недовольства тренеров красно-белых, которые бурно спорили с резервным арбитром Владиславом Целовальниковым.

Крупным планом единоборство игроков не показали. Потому дать однозначную оценку эпизода пока не представляется возможным. Можно только предположить, что борьба футболистов была обоюдной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 2&nbsp;ноября 2025 года.«Краснодар» принимает «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

59

  • Aeon

    Похоже, бычков опять безо всякого томата тянут в чемпионы. Когда ЦСКА забил первый гол этой недоКубани, бедные ВАРовцы чуть ли не на пол-игры отматывали плёнку, чтобы найти "фол" на одном из телят. А потом наоборот: ВАРовцы все дружно зажмурили глаза, когда надо было ставить пенальти на бычке по имени Са. В общем, судейство в РПЛ с каждым туром тухне всё сильнее и сильнее

    03.11.2025

  • hovawart645

    Вы хотите докопаться до истины или продолжать быть лохом? Вижу, что второе... Поэтому не надо мне задавать вопросы, на которые не хотите знать ответы...

    03.11.2025

  • SoloWand

    Результаты этого тура - Газпром виноват, или Вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате?

    03.11.2025

  • hovawart645

    Мне так нравится - вас всех газовые разводят, лохов, а вы ещё и тащитесь от этого! И нападаете на тех, кто немного думает головой. Сами защищаете разводящих и даёте им возможность и дальше вас иметь, ваше стадо баранов.

    03.11.2025

  • hovawart645

    В точку. Совсем быки нюх потеряли, когда сдали игру 1-4. А я этот результат заранее предсказал. С точным счётом.

    03.11.2025

  • hovawart645

    Вице-президент Лукойла глава РФС и Спартак 6 лет подряд с золотом! Вы будете апплодировать и сомнения не закрадутся? Не скажете "вот чёрт!"???)

    03.11.2025

  • svs

    В том что Краснодар забил Спартаку и оторвался от Зенита конечно виноват Газпром. А также в том что комментаторы не поняли почему возмущался тренер Спартака. Маразм крепчал.

    03.11.2025

  • 55555....

    Идиоты. Спартак просрал по всем статьям...

    03.11.2025

  • Пьер

    Интересно что первый гол надо было засчитывать. На стоп кадре мяч от ноги ПОСЛЕ подачи сантиметров на 40, за это время Кордоба и залез. А вот газпром вчера, наоборот остановили когда ещё НЕ УДАРИЛ по мячу, т.е. не успел забежать. Там был оффсайд!

    02.11.2025

  • Пьер

    Совсем нюх потерял!

    02.11.2025

  • andyk82

    Соглашусь. Если бы судья свистнул сей момент- глядишь и Локо бы не проиграл

    02.11.2025

  • SoloWand

    Наоборот, Вы видите чертей, даже когда их нет...

    02.11.2025

  • Serge Pol

    Если бы твои в такой ситуации были,ты бы первый и визжал громче всех.

    02.11.2025

  • Serge Pol

    Конечно.Карты одним спартаковцам раздавал.Посадил полкоманды на карточки,странно что ещё никого не удалил в первом тайме.

    02.11.2025

  • viktor-aleks

    На Мартинсе желтая железная. А уже после первого гола Спартак затоптали, но три желтые ему дали. И всю борьбу с Кордобой в первом тайме в одну сторону свистел.

    02.11.2025

  • Den211

    Спартак просто не справлялся со скоростями Краснодара. Причем скоростями осознанными. А у Спартака все судорожно, и крайне плохо с техникой. Даже Барко сильно сдал, не с кем ему обыгрываться. Ни одной наигранной комбинации, все как получится, просто бегут. Ну и защита это просто тихий ужас. В скольких матчах упускать игроков и давать им спокойно подавать с фланга,это просто П с большой буквы.

    02.11.2025

  • Стрелец 63

    Ты прав. Но на этот раз вонь болотная была, Семаком начатая, а вами продолженная. Не веришь, подними старые новости - увидишь. Или газ глаза застил.

    02.11.2025

  • Странник-777

    При замедленной прокрутке все таки видно, что защитник Краснодара руками хватает Мартинса, рванувшегося за мячом, и заваливает его на газон. Обоюдной борьбы там близко нет. И защитник нацелен не на борьбу за мяч, а целенаправлено "играет" в спартаковца. а бобёр, как всегда "не читал, но осуждаю..."

    02.11.2025

  • Marty Friedman

    в ваших еб..ях всё время вонь стоит

    02.11.2025

  • Viper1

    ну посмотрел сейчас несколько раз. обычная борьба. Мартинс не удержался. мяча рядом не было. да и вообще, к чему ныть, если у нас команды на поле не было?

    02.11.2025

  • freak

    я бы больше сеазал, всю жизнь! опять засудилееее!!!

    02.11.2025

  • analytica

    Прии чем тут судья в поле, СЭ? И мяч и судья были далеко от того эпизода. Чтобы видеть такие моменты, был создан ВАР. Я даже в записи не могу понять был ли там фол и чей, потому что ТВ камера это место не выхватила.

    02.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Ни один спорный эпизод крупным планом не показали. Качество картинки конечно оставляет желать лучшего.

    02.11.2025

  • Nik

    оправдание для бедных, набор хороших игроков, а игры как небыло, так и нет

    02.11.2025

  • aug081266

    Я матч и эпизод не видел но судя по фото если и было нарушение то ещё в атаке поросят на краснодарской половине поля...давайте ещё отменять гол на 90 минуте за не свиснутый фол в первом тайме...

    02.11.2025

  • LariKo

    РФС- зло!

    02.11.2025

  • hovawart645

    Угу, полон дом чертей - а я их не вижу...

    02.11.2025

  • Sinaron

    Хова, твой мозг покинул тебя.

    02.11.2025

  • Странник-777

    ага... нихрена не видно, но можно предположить... експерд...

    02.11.2025

  • Стрелец 63

    В смысле "ничего"? Вонь стояла, что у нас в Самаре за 2000 км было не продохнуть! Это "ничего"?

    02.11.2025

  • Sinaron

    Ну не свисти. Сегодня Левников любил тушинских.

    02.11.2025

  • hovawart645

    Они фарм по сути, наоборот, выгодно, когда "свои" впереди - они же лягут в любой момент. Так что все прекрасно стыкуется - понимать надо диспозицию...

    02.11.2025

  • Корнелий Шнапс

    так ведь ГазТВ быловыгодно, чтобы Краснодар проиграл, чтобы не оторвался от Зенита. Нестыковочка.

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Дурачок ты, по ходу.

    02.11.2025

  • Serge Pol

    А во втором тайме после удара Умярова игрок быков осознанно играл рукой в штрафной,когда мяч летел в ворота.Это железобетонный пенальти.И что?Ноль реакции.Вот так судят Спартак весь сезон.

    02.11.2025

  • Денисов Денисов

    А спартак приехал на игру

    02.11.2025

  • DZR

    Любопытное наблюдение. Краснодарцы прекрасно видят, кто висит на жёлтых у Спартака. Мартинса с жёлтой специально провоцировали. Такое чувство, что будет драка и удаление игрока москвичей. Не закончит Спартак в полном составе.

    02.11.2025

  • Gauldoth

    В матче Динамо-Зенит перед голом мусоров был фол на Мостовом и ничего, а тут нытики сразу разнылись

    02.11.2025

  • mikeV

    Шеф-редактор, ты бы сначала выяснил, что именно там было, нашёл бы видео, узнал у того, кто это видел, а уже потом писал бы статейку. Раньше профессиональные журналисты в профессиональных изданиях только так и делали. А не сначала написал - а потом пошёл выяснять, что было на самом деле...

    02.11.2025

  • Sergey Lukyanov

    а гол Мартинса ??? нарушения не было... почему отменили ?

    02.11.2025

  • Chegevara.

    Как жу утомило нытье СЭкса

    02.11.2025

  • Mihas

    Слуцкий из земли обетованной!

    02.11.2025

  • hovawart645

    Вот и пирамида Газпрома в действии - ГазТВ момент фола не показало, и Станкович выглядит снова неуравновешенным психом - якобы без причины взбесился. Режиссёр и комментаторы умно всё обтяпали. Тонко, надо признать.

    02.11.2025

  • the gathering !

    Слуцкий как Карпин, вроде умный, но по тренерскому факту - дурак

    02.11.2025

  • e.panov75

    Пора Станковича в отставку, бездарная, безидейная игра. Если из русских тренеров я бы выбрал Слуцкого.

    02.11.2025

  • Павел Леонидович

    нууу.... а так то ЦСКА такое б отменили, факт

    02.11.2025

  • Barac Obama

    СТАНКОВИЧ, ЭТОГО ЕБЛАНА ДМИТРИЕВА СЛЕВА ВООБЩЕ ПОСТАВИЛ? пАЦАНЫ НЕДОВОЛЬНЫ

    02.11.2025

  • the gathering !

    они просто не знают как друг с другом играть в пас на такой скорости какой играет Краснодар. на редких индивидуальных проходах доходит мяч до штрафной краснодара и все. Солари, Угальде быстро вообще играть не могут. все время возьня с мячом. Барко вот подстроился заиграл быстро. Жерсон видно что головой быстро думает в таких условиях. Дмитриев пока такое чувство , что тушуется, не идет вперед игроки у спама лучше чем у Краснадара, а Краснодар быстрее в атаке, возит и имеет кучу моментов. тут прокол в тренере спама :100:

    02.11.2025

  • hovawart645

    Быки - кунаки газоых, способные лечь по команде на 1-4) Поэтому их судят почти как узурпаторов. Шоу есть шоу - у кого-то первые роли, а остальные статисты, поставщики очков.

    02.11.2025

  • СОЮЗ СОВЕТОВ

    Никакой мысли в действиях Спартака, бей,беги', вроде неплохие игроки собраны а игры нет, Станкович просто об......ся но гордыня не даёт признать это и уйти как мужчина.

    02.11.2025

  • oleg ves

    когда вместо тренера - псих, то и команда нервно себя ведет, а игроки не знают, что делать. И эта тактика выноса мяча от своих ворот - очередной бзик от психа, который облегчает задачу Краснодару в обороне.

    02.11.2025

  • Chibr89

    100 процентов нарушения как намКордобе помешал

    02.11.2025

  • Aleks68

    Планета обезьян (((((

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Борьба всегда только обоюдная. Нурушение Правил может быть индивидуальным.

    02.11.2025

  • Автогол

    Обычная борб, нормальный гол. Станковичу пора домой, лечить нервы

    02.11.2025

  • J. P.

    Главная проблема в том, что Краснодар проводит осознанные атаки, а наши занимаются беготней. Дмитриев подавать вообще не умеет. Пора забывать про навесы и вспоминать про комбинационный футбол, который приносил результат прошлой осенью. А при сегодняшнем футболе мы, конечно, одного дурачка забить можем - но не больше. Краснодар же намерен штуки три положить. Станкович не тянет. Это очевидно.

    02.11.2025

  • Mr T

    На ВАРе заняты просмотром футбола по Матч ТВ 10!

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Кирилл Левников
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя