«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба получил красную карточку в конце матча

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удалился в конце матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». На 87-й минуте встречи колумбиец сфолил на защитнике красно-белых Руслане Литвинове и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой игре. Из-за удаления Кордоба пропустит матч 15-го тура РПЛ против «Балтики». «Краснодар» обыгрывает «Спартак» — Кордоба получил красную карточку: онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Nik очень грубый игрок 02.11.2025

Kungur79 Соглашусь, тот еще счетовод, свои бы тычки в спину считал. 02.11.2025

Saiga-спринтер Нарисовал удаления Левников, Литвин подрисовал. Ничего там не было. Самый грязный игрок чемпионата - колхозный Умярка. 02.11.2025

Aleks68 Зоопарк ,,, на Чукотке!!!,,,ждет!!!!,,, таких зверей там не видели !!!!! 02.11.2025

Павел Мальцев Литвинов сам себе все на лице нарисовал. Кордоба очень мерзкий игрок. хороший, но мерзкий. 02.11.2025

Дима Питерский Это говно давно на КК напрашивалось. 02.11.2025

Артемон Доберманов Левников чудак 02.11.2025