Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

2 ноября, 21:22

«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба получил красную карточку в конце матча

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку в матче со «Спартаком».
Фото ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удалился в конце матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».

На 87-й минуте встречи колумбиец сфолил на защитнике красно-белых Руслане Литвинове и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой игре.

Из-за удаления Кордоба пропустит матч 15-го тура РПЛ против «Балтики».

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 2&nbsp;ноября 2025 года.«Краснодар» обыгрывает «Спартак» — Кордоба получил красную карточку: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

8

  • Nik

    очень грубый игрок

    02.11.2025

  • Kungur79

    Соглашусь, тот еще счетовод, свои бы тычки в спину считал.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Нарисовал удаления Левников, Литвин подрисовал. Ничего там не было. Самый грязный игрок чемпионата - колхозный Умярка.

    02.11.2025

  • Aleks68

    Зоопарк ,,, на Чукотке!!!,,,ждет!!!!,,, таких зверей там не видели !!!!!

    02.11.2025

  • Павел Мальцев

    Литвинов сам себе все на лице нарисовал. Кордоба очень мерзкий игрок. хороший, но мерзкий.

    02.11.2025

  • Дима Питерский

    Это говно давно на КК напрашивалось.

    02.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Левников чудак

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Нет ни первого, и тем более, второго нарушения Правил. Удаление Корбобы придуманное (вестимо - не за просто так ..)

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Джон Кордоба
    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя