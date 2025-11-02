2 ноября, 21:22
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удалился в конце матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».
На 87-й минуте встречи колумбиец сфолил на защитнике красно-белых Руслане Литвинове и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой игре.
Из-за удаления Кордоба пропустит матч 15-го тура РПЛ против «Балтики».
Nik
очень грубый игрок
02.11.2025
Kungur79
Соглашусь, тот еще счетовод, свои бы тычки в спину считал.
02.11.2025
Saiga-спринтер
Нарисовал удаления Левников, Литвин подрисовал. Ничего там не было. Самый грязный игрок чемпионата - колхозный Умярка.
02.11.2025
Aleks68
Зоопарк ,,, на Чукотке!!!,,,ждет!!!!,,, таких зверей там не видели !!!!!
02.11.2025
Павел Мальцев
Литвинов сам себе все на лице нарисовал. Кордоба очень мерзкий игрок. хороший, но мерзкий.
02.11.2025
Дима Питерский
Это говно давно на КК напрашивалось.
02.11.2025
Артемон Доберманов
Левников чудак
02.11.2025
Saiga-спринтер
Нет ни первого, и тем более, второго нарушения Правил. Удаление Корбобы придуманное (вестимо - не за просто так ..)
02.11.2025