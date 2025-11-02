Видео
2 ноября, 20:54

«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба увеличил преимущество «быков»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба увеличил преимущество своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

На 59-й минуте встречи форвард добил мяч в ворота после попадания Эдуарда Сперцяна в перекладину.

Гол в ворота «Спартака» стал для Кордобы шестым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

7

  • narkomsm

    Но Кордобу убрали таки. Мерзость пидерская

    02.11.2025

  • narkomsm

    Единственная радость, что лукойловские "хозяева" фарм-клуба не отобрали очки (как обычно) и не отдали их бомжарским хозяевам. Премию не получат

    02.11.2025

  • narkomsm

    Да чего можно вообще ожидать, если на воротах снова стоит рыжий дырявый мешок максименка? 5 ударов-3 штанги и 2 гола. Не говоря уже о том, что эта сука снова своими "пасами" создал два голвеых момента. Вредитель. А те, кто ему платит и выпускают на поле 212(!!!) игр=ПРЕДАТЕЛИ СМ!

    02.11.2025

  • Денисов Денисов

    быки едят мясо как то так

    02.11.2025

  • Эрик Стейн

    Спартак вообще никакой, Станкович снова доистерил на карточку.Менять надо тренера и желательно до зимней паузы-чтобы новый тренер начал с предсезонки

    02.11.2025

  • За спорт!

    Прощай, Деян.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Краснодарцы издеваются над тушинскими пассивщиками!

    02.11.2025

