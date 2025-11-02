2 ноября, 20:54
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба увеличил преимущество своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».
На 59-й минуте встречи форвард добил мяч в ворота после попадания Эдуарда Сперцяна в перекладину.
Гол в ворота «Спартака» стал для Кордобы шестым в чемпионате России-2025/26.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».
narkomsm
Но Кордобу убрали таки. Мерзость пидерская
02.11.2025
narkomsm
Единственная радость, что лукойловские "хозяева" фарм-клуба не отобрали очки (как обычно) и не отдали их бомжарским хозяевам. Премию не получат
02.11.2025
narkomsm
Да чего можно вообще ожидать, если на воротах снова стоит рыжий дырявый мешок максименка? 5 ударов-3 штанги и 2 гола. Не говоря уже о том, что эта сука снова своими "пасами" создал два голвеых момента. Вредитель. А те, кто ему платит и выпускают на поле 212(!!!) игр=ПРЕДАТЕЛИ СМ!
02.11.2025
Денисов Денисов
быки едят мясо как то так
02.11.2025
Эрик Стейн
Спартак вообще никакой, Станкович снова доистерил на карточку.Менять надо тренера и желательно до зимней паузы-чтобы новый тренер начал с предсезонки
02.11.2025
За спорт!
Прощай, Деян.
02.11.2025
Saiga-спринтер
Краснодарцы издеваются над тушинскими пассивщиками!
02.11.2025