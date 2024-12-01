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Сегодня, 18:30

«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» встретится со «Спартаком» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Защитники «Спартака» Даниил Денисов (слева) и Руслан Литвинов против полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» принимает «Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра на «Арене Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч тура РПЛ показывает канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за 30 минут до игры и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодара» и «Спартака». Основные события игры лидеров лиги можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

В 16 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков, «Спартак» — 31. В матче первого круга РПЛ 19 октября «быки» победили спартаковцев в Москве со счетом 3:0.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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