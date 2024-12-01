«Краснодар» встретится со «Спартаком» в матче чемпионата России

«Краснодар» принимает «Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра на «Арене Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч тура РПЛ показывает канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за 30 минут до игры и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодара» и «Спартака». Основные события игры лидеров лиги можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В 16 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков, «Спартак» — 31. В матче первого круга РПЛ 19 октября «быки» победили спартаковцев в Москве со счетом 3:0.