«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в рамках 14-го тура РПЛ в воскресенье, 2 ноября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 13 туров чемпионата России команда из Краснодара набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 22 очками располагаются на шестой строчке в чемпионате России.