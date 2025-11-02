«Краснодар» и «Спартак» сыграют в 14-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Мнение экспертов

Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко и музыкант Вячеслав Малежик в конкурсе прогнозистов «СЭ» назвали вероятный исход матча лидеров РПЛ.

Максим Деменко считает, что игра между «Краснодаром» и «Спартаком» закончится ничьей — 1:1. «Обе команды играют в атакующий футбол, предполагаю, будет ничья», — сказал футболист «СЭ».

Вячеслав Малежик также ставит на ничейный результат: «В «Спартаке» есть какая-то жизнь. Сравнил бы его игру с выступлением актера, который, несмотря на болезнь, все равно выходит на сцену. Думаю, в этом матче нас ждет ничья».

Мнение букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «быкам». Победа «Краснодара» оценивается в 2.05, вероятность — примерно 44%. Успех красно-белых доступен за 3.65 (27%), ничья — за 3.45 (29%).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».