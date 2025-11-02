Видео
2 ноября, 21:31

«Краснодар» вдевятером удержал победу над «Спартаком»

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома обыграл «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев забили Александр Черников и Джон Кордоба, единственный гол гостей на счету Ливая Гарсии.

«Краснодар» завершил матч вдевятером: на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Джон Кордоба, на 90+5-й минуте за второе предупреждение был удален Дуглас Аугусту.

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак» встретится в гостях с «Ахматом».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
456

  • Dmitriy Nekrasov

    Поздравляю женскую команду Спартак Москва с победой!!!! Умницы наши девчонки!!!

    03.11.2025

  • Пьер

    А по матч премьер, трое в студии и все подключающиеся неистово желали победы Спартаку, не смотря на то что этому каналу платят болелы всей России которым это на .. не надо!

    03.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Удалось посмотреть только 40 минут второго тайма. Писал и пишу это снова, хоть и без особого толку: когда ты защищаешься, то игроки должны плотно играть по нападающим соперника, которые находятся в штрафной и на подступах к ней. Смешно было смотреть на первый гол Черникова, который остался с тремя быками один, после отскока мяча, а четыре спартаковца побежали в свои ворота. Возьмите же наконец-то тренера, кто научит играть в обороне! Второй гол был ожидаем. Гол Гарсии был великолепен. Порадовало, что бились, хоть и без особого умения в обороне. Вперёд, Спартак!

    03.11.2025

  • Пьер

    К этому времени Спартак должен был играть без некоторых игроков

    03.11.2025

  • Пьер

    03.11.2025

    Буду рад если Деяну предложат долгосрочный контракт со Спартаком!

    02.11.2025

  • the gathering !

    талалаев не тренер больших команд. тем более он не свой. надоест быстро как "пиджак-кононов"

    02.11.2025

  • the gathering !

    можно Тихонова на ворота поставить

    02.11.2025

  • Vadim

    ЦэСКу - 100 пудов чемпионом не будет. Максимум судьи вытащат на 3е место. Зенит-Краснодар 60 на 40. Больше конкурентов на золото нет:soccer:

    02.11.2025

  • the gathering !

    селихов по пол года лечился, а потом психанул что не играет и свалил. ищет где легко

    02.11.2025

  • Vadim

    Почему у подонков всегда много букв?! = = Самоутверждаются гораздо короче!

    02.11.2025

  • the gathering !

    классика, всегда актуально

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Краснодар - молодец.

    02.11.2025

  • Иван

    почти смешно

    02.11.2025

  • Vadim

    Почему 2-0 самый коварный счёт ?! Камбэк случается 1 раз из 14-16

    02.11.2025

  • hattabych

    Хороший план, с интересными поворотами сюжета. Надо только немного его развить, добавить лирики, продумать любовную линию, чемодан с деньгами обязательно. Для хеппи энда... тяжелая победа над Балтикой. И можно в типографию нести ))

    02.11.2025

  • Kungur79

    И Глебова ещё, но денег на это у Локо нет, а Лукойл потратил 113 млн на х... знает что.

    02.11.2025

  • Vadim

    Куда ?! Со вторым бюджетом, приличным составом в полном дерьме!!! Бог не фраер.

    02.11.2025

  • КВ3641

    игра понравилась... да, было много грязи, но это было ожидаемо...не в обиду фанатам Спартака, но Быки были реально на голову сильнее... да, в последние минуты Краснодар очевидно просел... тут и физика и психология: тупо захотели удержать счет, забыв, похоже, что что 2-0 самый коварный счет... но реально, Спартак не заслужил в этот вечер ничьей... так играть нельзя...

    02.11.2025

  • hattabych

    Тебя разве привязывают у телевизора? Ну изверги!

    02.11.2025

  • hattabych

    Так у Локомотива задача в три раза проще, ему только Кисляка купить надо.

    02.11.2025

  • hattabych

    Хоть и проиграли, но Краснодар тоже подрали. Идем дальше.

    02.11.2025

  • hattabych

    Это вряд ли. В такой игре футболистам нет дела, что делается за пределами поля.

    02.11.2025

  • Kungur79

    Игры нет, тренера нет. Я бы вместо всех купленных за последние два года игроков (а это больше 100 млн. евро) купил бы двух наших российских: Лёшу Батракова и Матвея Кисляка, толку было бы больше. Вот это народная команда была бы, сейчас таковой по факту является Локомотив. А если бы ещё Баринова, то был бы вообще кайф.

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Ныряльщики и пискуны уже стали обыденностью. Противно на это смотреть, но что поделать, судьи заточены, чтобы на это вестись. Меня больше не Кордоба бесит, а Мусаев. Если тренер не может приструнить игрока и сказать, даже не сказать, а приказать, "это можно, а это нельзя", то это уже не тренер. Даже представить не могу, чтобы в команде Лобановского игрок посмел бы так себя вести. Кто-то из той гвардии сказал, что если бы в концовке игры упал из-за того, что от усталости сводит мышцы, то ушёл бы в глубокий запас.

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    А чего с ними ругаться? Вон у Карпина уже коллекция желтых. А Станкович просто влияет на игру своих футболистов, когда из него скандал прет

    02.11.2025

  • hattabych

    Все тренеры ругаются с арбитрами, некоторые даже матом ) Но арбитры не со всеми вступают в перепалку. Вряд ли станут переругиваться с Черчесовым или Карпиным.

    02.11.2025

    02.11.2025

  • PILAD ЦВБП

    ....да поздновато мне уже, ты вот 76, а я 51...

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Только матч покажет, проще ли будет Дару или нет. Без Кордобы всяко тяжелее имхо будет. Его единоборства это вид искусства) Он может находить возможности пройти опекуна за счёт борьбы и этим обостряет. А балтийцы очень подвижны и пустоты быстро заполняют. В общем будет интересно посмотреть)

    02.11.2025

  • zenit20252025

    ЦСКА не так давно выиграл 1-й круг - остался без медалей (.

    02.11.2025

  • Valekka

    И не будет,пока тренеров в Спартак будут приглашать,как Матросова на амбразуру!

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Х.р вам))) Наше время пришло!

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Свой костюм совет директоров никому не отдаст.

    02.11.2025

  • Kungur79

    Оставьте уже свои сомнения, и другим советйте.

    02.11.2025

  • Valekka

    Наши реалии : некогда отличного игрока задействуют,как рыжего в цирке!! А он и рад стараться!!

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    А ты выйди и сам попробуй. Мужик

    02.11.2025

  • Kungur79

    :thumbsup:! А нашим такое впечатление даже смена тренера не поможет. Проблема видимо выше:point_up_2:.

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Люблю свой клуб, но справедливости ради - не согласен только со второй ЖК Кордобе, остальные карточки были по делу

    02.11.2025

  • Kungur79

    +1000!

    02.11.2025

  • Aprel

  • . .

    Омерзительное ощущение от квазифутбольного закулисья ... 1. Назначение бригады судей из Питера - решение проблем Зенита ... 2. Никогда не видел от очень неплохих игроков Спартака такой грязной игры, особенно в 1-м тайме. 3. Очевидна была установка Станковича на откровенное провоцирование лидеров Краснодара, и, в первую очередь, Кордобы, - на эмоциональные ответы на грязные приемы. Причем судьи до ~ 25 минуты матча потакали Спартаку в грязной игре, потом, дабы откровенно не подставиться, стали раздавать желтые спартаковцам.. 4. Во 2-м тайме спартаковцы перешли в разряд "жертв" - бедные, все время натыкались на локти и т.д., причем продолжая весьма грязно, не характерно для этих игроков, - играть. 5. В итоге Краснодар перед очень непростым матчем следующего тура с Балтикой остался без 4-х ключевых игроков. 6. Очевидно, что Спатраку это никак не поможет, а вот океан воды на мельницу Зенита вылит ... 7. Позор всем проходимцам от нашегофутбола ... Так грязно играть на Зенит ...

    02.11.2025

  • Kungur79

    Рад что так думаешь, вот нисколько не рад был ныркам нашего бывшего дельфиния, даже когда они приводили к пенальти в ворота соперников.:thumbsup:

    02.11.2025

  • Karimvraf

    Интересно теперь, Балтика минимум не проиграет, или Талалаев не рискнет идти в атаку, учитывая что не будет Кордобы.

    02.11.2025

  • shpasic

    да, кубок, но дополнительная подготовка именно к этому матчу, и дополнительные перемещения, пока Балтика спокойно всю неделю дома сидит.

    02.11.2025

  • Valekka

    Спартак играл во втором тайме так,как я ожидал с самого начала,но победа быков неоспорима! Одно не понял : То,что Матч насквозь Красно-Белый понятно(кто-то тут пытается доказать,что горгазовский),но какого хрена на домашней игре кубанцев десант разношёрстных спартачей во главе с Губой,чей фейс даже стадион закрывает?!Совсем на Матч охренели? Мало того,что 80% комментаторов протушинские,так теперь ещё весь эфир будут Тушино пропагандировать?!

    02.11.2025

  • PILAD ЦВБП

    Интересно....найдется в лиге мужик, который отправит эту звезду в лазарет, скажем так - на полгодика, ...понятно ведь, что красными его не перевоспитать.

    02.11.2025

  • Врн36

    Нет у зенита состав сильнее. Другое дело, что Семак не может игру наладить. Все чисто на индивидуальном мастерстве игроков

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    В следующем туре Краснодару будет легче играть и без четырех игроков основы. Балтика дома будет стремиться выиграть и появятся свободные зоны, что краснодарцы хорощо умеют использовать при втаках с хода. Левников сделал всё, что бы максимально ослабить состав Краснодара, но к матчу с Локо все будут в строю. Краснодар вполне может закончить первую часть чемпионата лидером. Хотя желаю быть во главе турнирной таблицы перед зимней спячкой только родному ЦСКА.

    02.11.2025

  • hattabych

    Рецидивист Кордоба отдохнет за себя и за него )

    02.11.2025

  • Олег Каноков

    Может до паузы и досидит,но то,что ваши боссы его попрут,к гадалке не ходи.

    02.11.2025

  • hattabych

    А Спартак второй гол сам себе придумал. И что?

    02.11.2025

  • Деметрио

    Понял. У Вас же Рубин на аватарке, чего я к Зениту прицепился, сам не знаю!

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Югослав опять выпрашивал красную!)) но ведь соскочил нынче, не прокатит отдыхать на следующей игре)

    02.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Может такой и нужен. Но то что сейчас творится, никуда не годится.

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Все еще впереди. Если успеет...

    02.11.2025

  • Врн36

    Ну справедливости ради, удаление Кордобы справедливо. особенно глянув на лицо Литвинова

    02.11.2025

  • Олег Каноков

    Думал,опять хапнет красную,но обошлось.)

    02.11.2025

  • Farid Sadekov

    Не надо так amigo. Просто время львов, гепардов и тигров прошло навсегда. Гиены- и что, природные существа, эволюция пошла дальше и кошачьих победили грызуны, потом возникли приматы. Рассуждай по-другому, маленький, крошечный зверек победил динозавров, выиграл конкуренцию и от него возник весь наш мир. Да и вообще не надо никогда драматизировать и забегать вперед. Торопиться не надо...

    02.11.2025

  • Деметрио

    Это кубок, верно? Там и сегодняшних удаленных можно выпустить.

    02.11.2025

  • чебуратор

  • Ironyfan

    Рубин не станет чемпионом, поспорим? Ах, за что вы так ненадите Рубин)) Ну, в общем вы поняли.

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    В этом сезоне чемпионом будет ЦСКА, ну или, тьфу, б..., щенит..

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Пожалуй, больше всех чудит Станкович. Без него команда увереннее играет. Похожее было с Абаскалем, когда его замещал Слишкович.

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Вы весьма странный персонаж. Подбиваете общие рассуждения под удобный для себя вывод) Вы не любите мух, сударь? Вы просто не умеете летать))

    02.11.2025

  • sergey stepanov

    Без допинга ни спортсмены, ни спортжурналюги не могут!))

    02.11.2025

  • shpasic

    у Краснодара ещё на неделе выезд в Оренбург, а Балтика целую неделю отдыхает.

    02.11.2025

  • Denissimo

    Стонотович опять ныть начал

    02.11.2025

  • Деметрио

    Старый текст, не ведитесь!!!!!!!!!!!!

    02.11.2025

  • hattabych

    Ну так себе возьмите и посмотрите поближе, если издалека не видно.

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Он гнилой просто...

    02.11.2025

  • nikvp

    Спартак продемонстрировал полную несостоятельность. Краснодар доминировал весь матч. А нервную концовку быки сами себе придумали.

    02.11.2025

  • hattabych

    Не велика роль тренера сидящего на скамейке.

    02.11.2025

  • the gathering !

    судья судил наредкость по делу. левых пенок не было. ранних удалений тоже. игру не испортил

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Назвался бы лучше Голубогом, ведь не за Краснодар болеешь?

    02.11.2025

  • hattabych

    Краснодар мощней физически и в такой борьбе закономерно выигрывал, да еще и сами помогли со вторым голом.

    02.11.2025

  • zenit20252025

    НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! =Болельщик с большим стажем=:joy::rage:

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Пожизненно?) не слышал)

    02.11.2025

  • Kungur79

    Ты же адекватный болельщик (или уже нет?), не ищи чёрную кошку, там где её нет.

    02.11.2025

  • Глупый

    в отставку тех, кто этого заслуживает!

    02.11.2025

  • efim6010

    Пожалуй без Станковича во время дисквалификации (месяц) спартак играл получше.

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Ахаха, лучший коммент ветки))

    02.11.2025

  • the gathering !

    что то в атаке начало получаться когда вышел Маркиньос. солари на другом фланге безальтернативный, ливай на том месте не на своем месте, обострить не может. как и Денисов справа, тоже не способен обострить

    02.11.2025

  • Деметрио

    Понял, ты не веришь даже в свой клуб, но против Краснодара! Твой выбор.

    02.11.2025

  • hattabych

    Так он тренирует Балтику. Не слышал разве?

    02.11.2025

  • sergey stepanov

    Закономерный результат, в самой концовке наш очередной цирк! Губа на Матче заявил, что Спартак был близок к ничей в каком месте? В мечтах!

    02.11.2025

  • slddrozdov25

    Каких позорных костоломов крышует г-н "Галицкий"... Кардоба, Сперцян, Смол, Мамай... да и остальные не лучше – интересный путь развития знаменитой детской академии...

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Не надо оскорблений других команд, хоть я их тоже не люблю от природы, т.к.конь) Одно могу сказать точно, в любом состоянии Спартака, их игра непредсказуемая, от этого почти всегда интересна. Могут проиграть выиграть у любого. Станковича вон, и вас ждёт топ - 5))

    02.11.2025

  • Ironyfan

    "...что быки не станут чемпионами" Где здесь хоть слово, что чемпионом станет Зенит? Посыл как раз очень доходчивый, что нынешней конкуренции Быки не выдержат. На это и готов поспорить. Судьбу чемпиоства решат другие команды. Скажу более, к зимнему перерыву уже на первом месте будет другая команда.

    02.11.2025

  • Tony Lee

  • Kungur79

    Какой беспредел? Меньше руками махать надо. Вот честно не вижу последние года два такого. Беспредел был когда Дзюба играя за Зенит забивал свои голы после толчков руками в спину защитников соперников, кстати Кордоба играет сейчас также. Болельщик Спартака, заговора в пользу Зенита не вижу.

    02.11.2025

  • uaom

    Так Талалаева до Балтики отовсюду перли . Думаете в Спартаке будет иначе ?

    02.11.2025

  • Деметрио

    После матча с Хорватией я был с ним согласен! В отличие от Генича.

    02.11.2025

  • volish17

    Сегодня была одна команда на поле, а Спартак был ужасен ,один из самых плохих матчей , против чемпиона и лидера чемпионата. Чтобы так физически выглядела команда осенью , это кашмар .Отсюда столько карточек и не нужных потерь . На тренеровках должна быть больше нагрузка , а здесь видна полная недаработка в процессе . Дмитриев двигается много ,но сегодня его КПД 30%, его пока хватает выпускают на замену. Парни из команды Спартак, вы играете раз в неделю и мы видим такой грязный футбол в исполнении от вас . Покопайтесь в себе, посмотрите на себя со стороны ....

    02.11.2025

  • the gathering !

    никого не волнуют естественные движения рук, если при этом рука попадает кому то в лицо. смотрите бокс, если вам это нравится

    02.11.2025

  • fan_89

    Кто такой Губерниев, чтобы стучать Ловчева по голове?

    02.11.2025

  • Алексей Х

    КБ, вопрос такой. Как вам Талалаев? Я бы посмотрел на него в роли ГТ...

    02.11.2025

  • Subzer0

    Так это я, говоришь, за футболом не слежу))

    02.11.2025

  • Uncle Бeньсий.

    А где супер - предсказатель Морковка?)))

    02.11.2025

  • uaom

    Это эмоции . Просто середняк .

    02.11.2025

  • Глупый

    сейчас уже не бренд , руководителям насрать на результаты

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Есть вечная для Спартака проблема: защита дырявая. А еще не тренируют игру головой и стандарты: штрафные, угловые, даже выбросы из аута - абы куда-нибудь. При всех тренерах как минимум последние 10 лет.

    02.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Опа... Действительно! Первый круг как то быстро закончился.... Отличный матч будет!

    02.11.2025

  • zenit20252025

    Как говорил тов Сухов:-Это вряд ли! Ведь Спартак - Народный БРЕНД Российского Футбола ):(:innocent::family_wwg::family_wwgb::couple_ww::heart_eyes:

    02.11.2025

  • Заполярье

    Все беды России от Газовой гидры и озёрных упырей! Зенитий позор России! Это факт! Вперёд Спартак! :relieved:

    02.11.2025

  • Деметрио

    Фразу " Готов забиться на 10к "трудно понять по другому.

    02.11.2025

  • the gathering !

    пока еще велик и при этом ужасен

    02.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Не впечатлил обе команды. Не понимаю, почему свинки оказались состоятельны только последние 10 минут матча? Скажете - удаления? Нет. Просто надо было раньше просыпаться и давить, как можете, вы это показывали в матче с нами, даже при 0:3. Станкович на антидепрессантах, это очевидно). Одно могу сказать - после этого матча, Спартак вывалился из гонки. Хотя, хотелось бы ничью. Всем добрых вечеров))

    02.11.2025

  • Александр Солодовников

    У Кордобы было абсолютно естественное движение рукой, по другому в отрыв уйти никто не сможет, и не его вина , что Литвинов в это время начал подниматься...

    02.11.2025

  • Subzer0

    А с кем ЦСКА играет в 16-м туре, не подскажешь?

    02.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Надо с Балтикой махнуться тренерами, ибо Станок вообще ни о чем.

    02.11.2025

  • Sergey Sparker

    Я хочу высказаться не про матч. Там все понятно. Бедные Спартаковские болельщики вынуждены болеть за команду без тренера. Но, хочу высказаться о трансляции. Понимаю еще когда на Матч ТВ, при игре Зенития, демонстируют одну чиновничью морду. Дворня просто выслуживается и ждет сахарную косточку. Но, неужели на этом канале не понимают что к гребуну Губерниеву подавляющее большинство болельщиков относится с отвращением? Если не понимают, грош цена администрации канала. А если понимают, это что, желание показать что им нас...ть на зрителей? На болельщиков? Просто на людей?

    02.11.2025

  • плохокот

    Хороший арбитр. На шаг вперед думает. А думать так должны были игроки Краснодара, а не махать руками и орать на судей. Поделом.

    02.11.2025

  • Burah

    Вот интересно, в руководстве Спартака никому не приходит в голову взять тренера, разбирающегося в Российских реалиях? Талалаев, Ивич, Личка, даже Осинькин (только не Саламыч, чур нас) сделали бы из этого коллектива что-то гораздо более осмысленное. Каждый иностранец полгода разбирается, что тут такое, а после начинает жаловаться и истерить.

    02.11.2025

  • Viper1

    это понятно. просто класс Барко позволяет играть иначе. он все смлы тратит на возню в центре поля. а сегодня вообще постоянно поперёк бегал. тащить нужно на финальной стадии, забивать, отдавать или зарабатывать штрафные. а в середине принял - отдал. незачем постоянно затягивать игру

    02.11.2025

  • Арктика

    да бросьте вы - цыган возьмет все 4 игры до НГ. И все будут говорить - ну да - надо поработать дать..

    02.11.2025

  • Berkut-7

    4 и кубковые

    02.11.2025

  • Rosinant

    Мощное рубилово. Сильные загорелые парни. Непонятно, зачем им мяч?

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Не знаю, что вам ответить. Вы даже сейчас совершенно переиначиваете смысл моего посыла.

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Интересно кто вообще додумался биатлониста Губу запихнуть в репортёры по футболу? Это всё равно, что Володьку Быстрова отправить комментировать биатлон и вопросы задавать.

    02.11.2025

  • TokTram_

    Посочувствовал бы, но - нет.

    02.11.2025

  • hattabych

    Привык Кордоба локтями работать с большими защитниками.

    02.11.2025

  • Деметрио

    Спасибо, Ларс!

    02.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    А через тур ЦСКА играет со Спартаком? Ты за футболом вообще следишь?

    02.11.2025

  • Nik Aleks

    Сколько еще игр терпеть?

    02.11.2025

  • Глупый

    неет спартаковские боссы мечтают в фнл

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тогда кто им нужен? Что за тренер? Кто этот Мессия?

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Кордоба плохо кончит. Было уже? Первым буду тогда)

    02.11.2025

  • TokTram_

    Матч чудесен тем, что любой результат был хорош. Вообще любой )

    02.11.2025

  • uaom

    Без Кордобы и Косты это вполне реально . Ждем следующий тур .

    02.11.2025

  • zenit20252025

    Краснодар с победой!!! Спартак отцеплен даже от символической бронзочки уже после 14-го тура, но ещё поспорит за престижную деревянную медаль с Локо и Балтикой:soccer:

    02.11.2025

  • Subzer0

    Действительно смешно будет, когда в пятнадцатом туре Спартаку наваляют в Грозном.

    02.11.2025

  • TokTram_

    В этом году мечтания спартаковцев больно рано разбились. Так не интересно.

    02.11.2025

  • Деметрио

    Я прочитал. Ты готов поставить на чемпионство 10к, поэтому и прозвучал мой вопрос.

    02.11.2025

  • igorlvov

    Он не мужик! Он истеричная баба, такие сами не уходят! :(((

    02.11.2025

  • Uncle Бeньсий.

  • hant64

    Каррера? А что, Каррера тренер разве? Никогда им не был, один раз вытянул в жизни счастливый билет, повезло.

    02.11.2025

  • Арктика

    Сначала краснодару..

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Дорогой Амиго, неужели ты впервые напился? Спартак уже 2 десятка лет лихорадит, а Краснодар последовательно восходил наверх и стал чемпионом при большой конкуренции. Вспомни свой слоган: спокойно, уверенно, на классе!

    02.11.2025

  • Berkut-7

    7 декабря улетит, остался месяц.

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Ты серьёзно думаешь, что Спартак учавствует в какой-то гонке ещё? ОН сам себя уже отцепил давно.

    02.11.2025

  • Nik Aleks

    Ну, может, наконец-то уберут этого Станковича. Хватит издевательств над командой и болельщиками! По полю бегает какой-то набор игроков, которых трудно назвать командой.

    02.11.2025

  • Гончар

    Краснодар выиграл у нас по делу.Второй гол сами себе привезли.Но честно говоря в данный момент краснодар выезжает на одном игроке,это кордоба.Да команда может играть и без него,но он делает разницу.А у нас,кто в лес,кто по дрова.Да и максименко,по моему мнению худший вратарь рпл,почему его из матча в матч ставит станкович,я не понимаю.

  • bvp

    Он специально дает экспрессию, чтобы на ТВ почаще приглашали, денюжки давали заработать.

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Кордобатого только могила исправит ) Нет у Мусаева методов К сожалению...

    02.11.2025

  • the gathering !

    барко кроме привозов, еще и мяч тащил вперед, ведь на тренировках они пас не тренируют. вот к угальде и солари больше вопросов по игре в атаке

    02.11.2025

  • Глупый

    спартак играйте просто след матч без вратаря , 11 полевых также можно

    02.11.2025

  • плохокот

    Для полноты картины надо было Станковича удалить. Это минус. А краснодарцев удалили по делу . Это плюс. Краснодар должен был еще пару мячей забить.

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Ну, лично я не радуюсь чужим поражениям...) Другая психология, наверное...) С пятничной победой тебя, армеец...)

    02.11.2025

  • Subzer0

    Через тур ЦСКА в случае победы над Спартаком имеет отличный шанс отцепить его от гонки за чемпионство. В первой пятерке продолжает удивлять присутствие Балтики. Борьба за медали в этом сезоне обещает быть интересной. Вангую золотой матч в последнем туре ЦСКА - Локомотив. Как в старые добрые.

    02.11.2025

  • Р. Крузо

    А что только Краснодарский край ? А страна?))

    02.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Обратите внимание, что только красно-белые истеричные тренеры, руководители, гов. облоггеры и болельщики считают: с каким арбитром какое количество очков набрала их позорная команда.... Больше ни один клуб РПЛ не придаёт такого значения назначению рефери, как эти ноющие сопливые девки!

    02.11.2025

  • Viper1

    парень в черной майке вообще вам не давал карт, пока вы совершенно по идиотски, выигрывая, не начали зачем то косячить. Спартак же был к этому моменту увешан картами

    02.11.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Приняла за щёку, Антонина?))

    02.11.2025

  • Gavr49

    Согласен с характериситкой Кордобы, но желать ему такое - не стоит, бумеранги возвращаются.

    02.11.2025

  • Kungur79

    Наши играли конечно бездарно, но вашим бы Кордобу на путь истинный не мешало направить, зазвездился похоже парень. Мягко говоря грязновато играет, что с нами, что с Зенитом например, и еще при этом считает нарушения на себе и просто выпрашивает нарушения. До Роналду не дотягивает, тому прощали.

    02.11.2025

  • fan_89

    У Краснодара состав лучше, чем у Зенита. У Краснодара есть забивной нападающий Кордоба, у Зенита никого. Энрике, Жерсон, Вендел у Зенита непонятно чем на поле занимаются.

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Он был напряжённым последние минут 10. Возможно это говорит о неточных заменах Дара

    02.11.2025

  • Tony Lee

    Смешно будет, если Балтика шлепнет Краснодар в следующем туре.

    02.11.2025

  • Глупый

    Максименко это посмешище и продолжают ставить его на последний рубеж,цирк

    02.11.2025

  • Berkut-7

    А че бы и не поиграть, если у соперника - 2 игрока ))

    02.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Кордоба конечно полный идиот,в матче в котором всё решено,получить красную карточку. Минус 4 игрока стартового состава перед Балтикой. Большой кровью далась уже выиграная игра. Ну и лучшие игроки матча Максименко и Денисов,от матча к матчу.

    02.11.2025

  • the gathering !

    Краснодар тянуливремя. и сперцян пошел через все поле капитанскую повязку передавать. этот легионер, интересно, что священная корова?

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Вы даже не способны адекватно проанализировать примитивный текст. Внимательнее прочитайте еще раз)

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Да какой там, он всегда когда разговаривает аж прям трясётся .

    02.11.2025

  • Р. Крузо

    Давайте продолжим пинать Спартак .)))

    02.11.2025

  • Viper1

    а что, что то не по делу? я вообще считаю это идиотизмом. спокойно выигрывают и зачем всё это?

    02.11.2025

  • uaom

    Но согласись - нынешний Спартак полная лажа .

    02.11.2025

  • max fucktor

    Хороший матч, но мне в этом туре Зенит-Локо и Балтика-Ахмат больше понравились.

    02.11.2025

  • Арктика

    Дайте переводчику пи*ды, станок не об этом говорил..

    02.11.2025

  • Деметрио

    Нет, раньше адекватнее был, сейчас как дед прямо трясется, волнуется!

    02.11.2025

  • igor1972

    Краснодар с победой! Абсолютно по делу выиграли. Если станут чемпионами в этом году вновь, буду только рад..

    02.11.2025

  • Владимир

    Кордоба обыграл Литвинова. тому только и отсалось упасть на колени и удариться рожей . Судья ты бы ВАР посмотрел

    02.11.2025

  • Viper1

    а к чему это здесь сейчас?

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ахинею неси своим.

    02.11.2025

  • hattabych

    Да в конце то Спартак едва не сравнял, когда мяч по штрафной заметался.

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    попробуйте отобрать)

    02.11.2025

  • Глупый

    задайте ему вопрос когда уволится?

    02.11.2025

  • uaom

    Да, бычье герои - отстояли в добавленное время победу с разницей в два мяча . Кто такие заголовки в СЭ придумывает ?

    02.11.2025

  • Viper1

    а кто сегодня не чудил?!(

    02.11.2025

  • analytica

    Прекрасный комментарий. Объективный и исчерпывающий.

    02.11.2025

  • Деметрио

    .Да и кони уже не первые . ------------------ Я это и написал.

    02.11.2025

  • Странник-777

    Ничья и должна была быть, второй гол быков надо было отменять.

    02.11.2025

  • TokTram_

    Команду с самой надёжной обороной РПЛ. Без ведущих игроков. Ну, розовых мечтаний ))

    02.11.2025

  • al-an-ko

    Балтика занесла? Кордобе две ЖК по делу, второй КК не было бы, игрок сам идиото - ему ЖК показывают, а он вторую просит. Смешной ты))

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Он уже не первый десяток так бесится на ТВ, ты первый раз что ли увидел? У него ещё и лицо красное как помидор становится от волнения.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Каррера или Романцев? Там рядом со стадионом нужно построить церковь. Что-то нарушено в стройной системе управления клубом...

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Да ладно, Сергей Богданыч хорош. Мусаеву у него поучиться бы

    02.11.2025

  • Секир-башка

    Да я в принципе и прогнозировал победу быков. Они сегодня классом на голову выше красно-белых.

    02.11.2025

  • analytica

    Шоу устроил Кордоба, снова двинув локтем в глаз Литвинову. Непонятно зачем. Ну и Коста зачем-тот откинул мяч, хотя это всегда и везде ЖК.

    02.11.2025

  • hattabych

    Литвинов с Ву не полноценная замена основной паре центральных защитников. Мало того, что не сыграны по хорошему, у них и ведущего нет.

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Вот именно - рассуждали А их выносить надо. Не ахти какая мастеровитая команда. По классу явно не из первой пятерки. А на жесткость надо отвечать еще жестче.

    02.11.2025

  • Странник-777

    Не было защиты у Спартака, а теперь и нападения не стало... Всё таки не справедливая система наказания за карточки. Почему все фолившие в игре со Спартаком пропускают игру с Балтикой, а не следующую игру со Спартаком? Отчего такие подарки Балтике? Которая, в принцпе, является конкурентом Спартака? Вот мы сейчас вне миового и европейского футбола 0 почему бы не поэкспериментировать с решениями подобных проблем?

    02.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Краснодар с заслуженной победой! Спартак на гол наиграл, но даже ничья не была бы справедливым итогом, потому что Краснодар наиграл мяча на 3-4. В целом, матч высшего класса, порадовавший страну.

    02.11.2025

  • uaom

    И чем же ? По мне , что одни , что другие - одно и тоже .Да и кони уже не первые .

    02.11.2025

  • TokTram_

    Успокоительного бы

    02.11.2025

  • 55555....

    Если даун Губерниев,имеет отношение к футболу,о чем тут говорить относительно Российского футбла??? Дар с Победой!!! Когда изыдет Станкович из Спартака,пойду свечку поставлю...

    02.11.2025

  • Viper1

    а что, Барко запомнился ? на 1н хороший пас море косяков, туппя возня с мячом

    02.11.2025

  • Деметрио

    Дедушка Ловчев бесится в эфире Матч ТВ.

    02.11.2025

  • TomCat

    Быков с заслуженной! Могли и с теннисным счетом выиграть. В концовке немного расслабились, бывает.

    02.11.2025

  • analytica

    Я не болею за Спартак. Это мягко говоря. Но я с ним согласен на 100%.

    02.11.2025

  • the gathering !

    ну вот, Спартак абсолютно не может в защите играть всей командой, когда соперник давит. я вот этого понять не могу, почему Станок этого не понимает, что иногда надо стоять в защите и терпеть

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тушинский пассив Лукойла выбыл из претензий на пьдестал. Медали разыграют без колхозчи.

    02.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Не надоело копипастить бог знает в какой раз идиотский текст?

    02.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Селихов такое бы не пропустил

    02.11.2025

  • Ботокс007

  • Корнелий Ш

    Ну повод быки сами дали, у Балтики сегодня тоже четверо пропускали

    02.11.2025

  • Павел Леонидович

    Дайте угадаю - мясо чует заговор хахаха Даж с удалением в ничью не смогли)

    02.11.2025

  • TokTram_

    Прям про Зенит. Точь в точь )

    02.11.2025

  • bvp

    Привез опять себе Спартачок. Говномячами деспорт нельзя разыгрывать у своих ворот, будут потери.

    02.11.2025

  • hant64

    Неравнодушных у Спартака и без него хватает, а вот хорошего тренера как не было, так и нет.

    02.11.2025

  • Gavr49

    Могли, но это было бы весма несправедливо, не по игре.

    02.11.2025

  • Viper1

    Всё по делу. Краснодар победил заслуженно. У нас на поле, как это часто бывает, к сожалению была не команда, а сброд игроков. В очередной раз разочаровал Барко. Я часто писал, что его дриблинг хорош в завершающей стадии. Уже в течение длительного времени он постоянно бестолково возится с мячом на своей половине поля. Сегодня это закончилось привозом.

    02.11.2025

  • 761 RUS

    Фантастический матч, очень понравилась победа наших соседей. Краснодар - чемпион!

    02.11.2025

  • TokTram_

    Скорее символизирует разбитый и униженный Спартак, вновь откатившийся во второй эшелон.

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Спасибо за адекватную оценку. Желаю вам поскорее сменить Станка на тренера

    02.11.2025

  • инок

    Болельшики Краснодара уйдут с стадиона с хорошим настроением. Они заслужили это!

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Слюни с экрана сотри, неадекват)

    02.11.2025

  • NF

    Я вижу эмоции болельщика "Спартака", но не полноценно объективный взгляд...

    02.11.2025

  • hant64

    Правильно, давно надо было с этим мазохизмом (смотреть Спартак) завязать.

    02.11.2025

  • Глупый

    Ловчев уже голос теряет

    02.11.2025

  • TokTram_

    Балтику? Ну-ну. Так же 12 из 13 команд уже рассуждали )

    02.11.2025

  • Врн36

    Максименко продолжает чудить. Уже привозил. Напоминает Песьякова при Карпине

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пусть останется. Не гони его. Он - неравнодушный. Хоть и не тренер.

    02.11.2025

  • Деметрио

    Я не вру, не юлю. Рад всегда поражению Спартака. Своей победе я порадовался в пятницу!

    02.11.2025

  • Gavr49

    Не надо сучить пятками по паркету. Все карточки были по делу. Другое дело (простите за тавталогию), что в прошлом году Краснодар тащили за уши и прощали все хамство игроков (вспомните накладку Сперцяна на подъем Роши). А в этом году вдруг почему-то перестали, и стали давать за дело. Кордоба два раза отмахнулся по морде лица спартаковца, это нарушение на желтую, все правильно. В конце нервы у краснодарцесв стали сдавать, и полетели карточки. А виноваты сами. Не нужно было свято верить, что порвали Спартак клочья, вот и получили. А в начале матча карточки получали спартаковцы.Хорошо, что не проиграли.

    02.11.2025

  • Чернобог

    Видимо судья заставил кордобу превратить лицо Литвинова в гематому?

    02.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Левников был лишним на этом празднике.Краснодар с победой.Спартаку удачи.

    02.11.2025

  • AZ

    В следующем туре Краснодару просто пипец будет в Калининграде: без Кордобы, Косты, Аугусто и Кривцова! Спартак не съел, так понадкусывал, увы))). Но все равно Краснодар красавцы! С победой!

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Это в масть Мусаев худо-бедно Черникова со Сперцяном приструнил, но с Кордобой так и не сладил

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Да это Спартак шутит так :point_up:?

    02.11.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Краснодар - молодцы. Играли против Спартака и того парня в черной майке.

    02.11.2025

  • alex111

    Я ещё вчера писал, что насадят нас на шампур так и вышло. Обидно другое, у нас просто великолепный подбор игроков, а игры нет вообще. Станковича в зимнюю паузу уберут конечно , другое дело спасёт ли это остаток сезона? Краснодар с заслуженной победой . Забей в самой коновке мы второй мяч , это было бы для нас облегчение ,но ничья при такой игре результат был бы не справедливым .

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Выиграйте сначала)

    02.11.2025

  • TokTram_

    Как я написал ранее,чемпион первого круга - это 78% вероятности чемпионства.

    02.11.2025

  • Максим Черный

    ну... вот!!! есть нормальные болелы в к-б цирке...

    02.11.2025

  • igorlvov

    ГОВНО (больше комментариев нет)

    02.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    С победой, Краснодар!!!

    02.11.2025

  • Семён Фадеич

    Спартаку считать надо, они же в чемпионы собирались.

    02.11.2025

  • hant64

    Быков с победой, Станковичу - чемоданы, и на вокзал:slight_smile:

    02.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    Скорее, питерской болотной, как сегодня - просто еще раз поставят ручного свистуна, как было в Краснодаре с Левниковым, сделавшим все, что бы остановить быков, ради "Зенита". - не получилось. И тогда просто решил убрать всю основу хозяев на выезд в следующем туре к "Балтике. Все сгнило в нашем королевстве, при Дюкове и Миллере.

    02.11.2025

  • spartsmen

    неуместный сарказм. ну или гипербола, как кому...

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Ты - гений) Радоваться не своим победам, а чужим поражениям - сильно, конечно... Далеко пойдёшь... Если вовремя не остановят)

    02.11.2025

  • Деметрио

    Твоя уверенность в Зените стоит 10к?

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Разок смогли и - ладушки.

    02.11.2025

  • narkomsm

    Ну и ладно. Очередной сезон в жоппу. Пока не уберут рыжый дырявый мешок я даже по телику смотреть не буду. Отдохну за 50 лет от просмотра СМ. Это не мой СМ, а какое то сборище жёлтых и рыжих обезьян, под руководством лукойловских дегенератов. Адью

    02.11.2025

  • Berkut-7

    А зачем Краснодару считать отрыв очков от 6 го места? не, можно конечно и от 16го считать при желании, но смысл?

    02.11.2025

  • TokTram_

    Прям автобус - это лакмусовая бумажка. В Ебурге, например, до сих пор плюются при воспрминании о Спартаке. Крайне беспардонные, такого Ебург не до, ни после спартачей не видели.

    02.11.2025

  • AlexKap

    Только Рональды у нас ничего не спрашивали...

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Вот зачем грязь пошла у быков вмвыигранном матче по сути, непонятно.. Звезду словили? Так рано, ребятки..

    02.11.2025

  • SuperDennis

    Краснодар с победой! 4/5 матча - уверенно, на классе, но потом начались удаления и Спартак чуть не сравнял. Судья постарался на славу - 4 игрока пропустят выездной матч с Балтикой. Исключительно точечные попадания в игроков с 3 карточками + два удаления, молодец, отработал!

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    у них за все время преимущества кроме гола был шальной навес и угловой. для отскока маловато будет.

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    а не Станкович ли?

    02.11.2025

  • Семён Фадеич

    У Краснодара от Спартака. Или наоборот)

    02.11.2025

  • Stranger in the Night

    Наш отвед Макдональдсу с его Рональдом)

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Зенит в бытность своих чемпионств как раз рвал прямых конкурентов. А быки решающие игры просто тупо сливают. Это не так?) В прошлом сезоне скорее Зенит слил чепмионство, чем быки его взяли. 4-1..тут все понятно.

    02.11.2025

  • rustov

    В следующем туре ЦСКА вернется на первое место.

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Всё по делу в этой игре. "Краснодар" победил нас абсолютно заслуженно. "Краснодар" выглядел машиной, которая проехала через стадо баранов в красно-белой форме, которое представляли мы... И никого из них эта машина не задавила, а просто проехала сквозь нас. Напротив, машина потеряла пару важных деталей перед игрой с задиристой "Балтикой". То, что мы решили вдруг поиграть в Футбол на 91-й минуте - как прикол... Весь Краснодарский край - с победой. Болельщик "Спартака".

    02.11.2025

  • the gathering !

    локо с комличенко не тянет

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Победили Спартак, дёрнем и Балтику Хрен за воротник тем, кто думает, что липовыми карточками Краснодар можно остановить!

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Вообще-то 2 очка.

    02.11.2025

  • kamrad.andrey76

    С победой, Краснодар! Но чёт в концовке напортачили, пропустили диагональный навес и получили нервную концовочку. А вообще третий следовало забить.. И напрасно фолили, имхо. Спартак второй хрен бы забил. Разобраная команда в целом.

    02.11.2025

  • Деметрио

    Всё по делу, с этим согласен!

    02.11.2025

  • Проснись и пой

    согласен, ещё надо человека в воротах срочно менять и перестать разыгрывать мяч через вратаря

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Ничья за 10 минут преимущества - незаслуженный подарок.

    02.11.2025

  • NGE

    И кому и когда спартаковские болелы стекло автобуса разбивали? Или тебе просто важно что-нибудь ляпнуть?

    02.11.2025

  • Slim Tallers

    Собственно,играла одна команда,чего стоят только 4 штанги. Но в концовке сами себе создали проблемы. В какой футбол играл Спартак не понятно. Ни ударов,ни моментов.

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну тут такое - по существу верно всё. но именно кб очень за него переживали и сочувствовали после выходки с ЦСКА, факт.

    02.11.2025

  • Чернобог

    Лицо Литвинова после матча само за себя говорит, что такое краснодар..

    02.11.2025

  • nampoo

    Как несколько болельщик со стажем не могу вспомнить что-то подобное в плане полета тренерской мысли и какого-то пароидального нежелания. Наболело, мои пардоны.

    02.11.2025

  • Stranger in the Night

    Вот уж чудеса: 80+ минут спартака почти не было на поле, близко к разгрому, но в итоге чуть не отстояли очко) Но по факту - одни борются за чемпионство, другие - просто борются... и шумят.

    02.11.2025

  • инок

    Краснодар с победой и удержанием первой строчки в турнирной таблице.

    02.11.2025

  • Next -25

    нужен тренер Спартаку и наладить взаимодействие игроков ..играют на эмоциях и кто в лес . кто по дрова ....нет единой стратегии играют на свободного и , конечно, передерживают мяч , причем одни и те же игроки, а это значит тренер не вносит коррективы

    02.11.2025

  • fan_89

    По игре Краснодар самая сильная команда чемпионата, но отсутствие тренера и дисциплины даёт шанс другим командам на трофей.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На аватарке Краснодара - не гиены. Берегись автомобиля Боброва...

    02.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

  • King i Cep

    Была надежда перед матчем, что "мясо" отберёт очки у "быков", но первые же 20 минут их развеяли. Сейчас это команды из разных лиг. И псевдонадежда Спартака на спасение в конце, это только прихоть судьи и самоуспокоеность Краснодара после 2-го гола. Но концовка была зрелищной)))

    02.11.2025

  • Чернобог

    Такой чемпион нам не нужен. С такой грязной и хамской игрой команда не заслуживает носить столь почётный титул!!

    02.11.2025

  • narkomsm

    ГЛАВНОЕ МАСКИМЕНКУ НЕ УБИРАТЬ ИЗ ВОРОТ! Сюр... это дерьмо 212 игр несменяемый. И капитан. Тьфу мля

  • Иван Л.

    Кордоба с возу Балтике легче

    02.11.2025

  • AlexKap

    Копировать - вставить.

    02.11.2025

  • ёzhic8

    Аугусто, конечно, дурак

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    В следующем туре Балтика хлопнет быков у себя дома, да еще и без Кордобы и Аугусты.

    02.11.2025

  • Mick Shelby

    Краснодар с победой! По количесту красных и желтых карточек видно, что матч был очень напряженным.

    02.11.2025

  • TokTram_

    Не хуже спартаковцев. Не хуже.

    02.11.2025

  • Семён Фадеич

    Ну, вот и 10 очков отрыва.

    02.11.2025

  • Lexx

    Еще Локо

    02.11.2025

  • NGE

    Это поэтому к 75-й минуте у Спартака было 15 нарушений и 4 ЖК, а у Краснодара 14 нарушений и ноль ЖК?

    02.11.2025

  • Berkut-7

    6 декабря я так понимаю последнйи матч СТанковича, на 7 е у него билет и он уже улетает в Сербию или Италию, где он там обитает.

    02.11.2025

  • the gathering !

    ну как. ливай же шальной забил. второй шальной так же мог залететь, мне в это хочется верить. но Краснодар конечно придавил спартак 70 минут. все по делу, то что на табло

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Подарил Быкам и следом поглумился над ними. Быки всегда были плюшевыми, в этом, когда конкуренция еще выше, чемпионами им не быть. Готов забиться на 10к

    02.11.2025

  • Bolin

    Поздравляю Быков. Хорошая, уверенная победа над посредственнной командой.

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Быков с победой. Что то вечером бухие ромбики с их деградантскими кричалками кричалками плохо слышны были - уж не зассали ли? Что, с девчонками только храбрые, пэтэушное отродье?)) :joy:

    02.11.2025

  • spartsmen

    читалось. хоть и на арамейском. магнитам, похоже, чемпионство ударило в голову, как моча. быдлячество и хамство на ровном месте, которыми перестал страдать зеня. надеюсь, талалайцы выпустят из бычков оставшуюся после спартака кровушку. а чемпионом станет зенит, это уже и ёжику ясно.

    02.11.2025

  • Глупый

    Краснодар был сильнее сказал Ловчев

    02.11.2025

  • Под куполом цирка

    гнать надо станка, команда из обороны даже не может выйти

    02.11.2025

  • spar001

    а в этот момент Андрей Викторович Талалаев, сидя у телевизора и потирая руки, тихо произносит: "Спасибо, Спартак!":grin:...

    02.11.2025

  • Mick Shelby

    Вы правы! Спартак было не узнать. А Краснодар сыграл очень сильно.

    02.11.2025

  • Чернобог

    Слышал, комментаторы говорили. Максимальное хамство. Смотреть на краснодар максимально противно. В каждом туре их игроки позволяют себе через край. Особливо кордоба, охеревший уже совсем.

    02.11.2025

  • Максим Черный

    очень достойная игра против чемпиона, сохраняем 6 место!!! ну и судья мог бы еще пару краснодарцев удалить и еще один мяч не засчитать....

    02.11.2025

  • TokTram_

    Казалось бы, какая фигня - выиграть первый круг... Однако, за 13 сезонов осень-весна - 10 раз чемпионом становился именно чемпион первого круга. Краснодар, ЦСКА и Зенит разыграют вероятность 77% чемпионства в следующем туре. Как-то так.

    02.11.2025

  • Кабанчик

    тем и хорош, что не было Спартака, а в конце чуть ничейку не скатал

    02.11.2025

  • Семён Фадеич

    А сам матч мне не понравился. Одни не хотели, играли по счёту, а у Спартака никакой мысли в атаке.

    02.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    После игры осталось, какое то щемящее чувство непреходящей гадливости и жуткой несправедливости. Тупая , примитивная, обученная только подкарауливать чужие ошибки команда, выигрывает и становится триумфатором. Команда, которая весь матч, тупо убивало саму игру - ликует и принимает поздравления. Команда за весь матч не создавшая ни одной 2-х ходовой комбинации, получает победу, а те кто творил и рассыпал десятки изящных комбинаций , наслаждавших глаз и душу истинных ценителей футбола, остаются ни с чем!! Очень обидно!! Краснодар, как отвратительные и омерзительные гиены в дикой природе. Сами охотится не умеют, а нападают стаей , на мужественных , ловких , изящных красавцев гепардов , леопардов, тигров и даже львов, чтобы своей отвратительной шоблой отобрать у тех завоеванную их трудом и мастерством, добычу. Зрелище препротивнейшее. Но ничего не поделаешь, так устроен мир! Так и здесь. Препротивная игра, а добыча у ГИЕН!!! Очень противно!

    02.11.2025

  • rustov

    Быков в следующем туре может накрыть балтийской волной.

    02.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ощущение, что команды из разных лиг. Могли гораздо крупнее, вместо этого смазали концовку удалениями.. С победой, Краснодар!

    02.11.2025

  • Деметрио

    Нет. Вопрос в том, как Спартак мог ничью зацепить. Моментов ведь не было после гола.

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Зенит в бытность чемпионом сливал московскому Динамо. Не в стыках счастье.

    02.11.2025

  • GeoMaS

    "Быки" против "гладиатора" на поле стадиона, похожего на Колизей. Исход был очевиден.

    02.11.2025

  • narkomsm

    Чего вы хотели с максименко на воротах? 6 ударов=3 штанги и 2 гола. И так уже 212!!!! матчей это мурло гадит! А те, кто его ставят-УРОДЫ!

    02.11.2025

  • Александр Солодовников

    Краснодар на 100% переиграл Спартак , у Спартака ничего не было выигрыш по делу..., ! Расстраивает только то, что "нехороший человек" Левников решил под конец шоу устроить....

    02.11.2025

  • Rastan

    "Краснодар", с очень важной победой, с неожиданно трудной концовкой!

    02.11.2025

  • Bruno Spencer

    и зенит стал чемпионом, да?

    02.11.2025

    А ты в курсе, что их болелы чем-то разбили стекло в автобусе Спартака, когда команда ехала на матч? Вообще, полные ублюдки = и половина команды, и болелы Краснодара!

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Галицкие заслуженно накрячили тушинский пассив. Левников придумал два удаления, стремясь отработать повышенную мзду в Лукойловских тугриках.

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Какой нахрен "Краснодар удержал ничью"? Кто автор новости? Ты игру смотрел? Спартак использовал единственный момент, а пропустить мог гораздо больше. Шлемазл-экспресс, ять!

    02.11.2025

  • Врн36

    Когда уже руководство Спартака наберется смелости и уберет это бородатое дерьмо. Видно же, что команда мучается, а впереди не простые игры

    02.11.2025

  • Семён Фадеич

    2 гола, 4 штанги. Краснодар выиграл, без шансов для Спартака.

    02.11.2025

  • rake

    позорная игра, убирайте уже этого серба

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Так себе дисциплина в команде... Кордоба - это плюс и минус. Выигранный матч - без вариантов. Но варианты чуть не появились.

    02.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    Народ футбольный, после этого беспредела в Краснодаре не пора ли требовать отставки газпромовского Дюкова, поставившего на матч питерского ручного свистуна Левникова, сделавшего всё, чтобы остановить "быков" и ослабить их перед матчем с "Балтикой", в надежде, что там краснодарцы потеряют очки, в пользу халявщиков питерских, которых еще и в матче с "Локо" тянули за уши..? Миллер рулит нашим футболом, как будто своей бригадой Газпрома, так же безнаказанно и откровенно. Нет слов.

    02.11.2025

  • the gathering !

    обоих по делу удалили. есть в этом сомнения?

    02.11.2025

  • Ironyfan

    Этот чемпион слил Зениту 2 последние игры 6-1) Успокойтесь)

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Хуже игры КБ я давно не видел... Станкович, будь мужиком, уйди

    02.11.2025

  • инок

    Краснодар с победой! Они большие молодцы...

    02.11.2025

  • Кабанчик

    Жалко без драки закончили

    02.11.2025

  • Красно синий

    Прекрасно! Быки красавы. Вчистую шатанули.

    02.11.2025

  • GeoMaS

    Впечатление, что Спартак играл в меньшинстве: некоторых игроков просто не было видно - значит не поставлена командная игра, а если еще и себе привозить, то на что можно расчитывать

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Все же Краснодар несколько успокоился к концу игры, и Спартак этим воспользовался как умел.

    02.11.2025

  • Irving

    „Краснодар” классная команда, но слишком кипишная. Это им боком обязательно выйдет, уже выходит.

    02.11.2025

  • igogohruhru

    даааа, не любят пропускать голы латиноамериканские профессионалы

    02.11.2025

  • Деметрио

    Как мог? Ещё двоих удалить у быков?

    02.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    А в чем был хорош Спартак??? Особенно первые 80 минут???

    02.11.2025

  • AnTaras

    Краснодар с победой! У Спартака игры нет, куча ошибок, так что, проиграли по делу.

    02.11.2025

  • Чернобог

    Грязная команда краснодар, мерзкая, наглая. Надеюсь в сл туре балтика приземлит их на землю.

    02.11.2025

  • Sehrgut

    Проигрывать Чемпиону не стыдно!!! Стыдно ТАК проигрывать. Дайте Цаганам поработать.. :grin: P. S. Плюнули и забыли! Всё.

    02.11.2025

  • NGE

    Отрывать ему, конечно, ничего не нужно, а удалять надо почаще!

    02.11.2025

  • TokTram_

    Спартак-таки выложил своё секретное оружие - низкоопущенные головы в належде на жк и удаления. Интересный скилл.

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Краснодар с заслуженной победой, счет не по игре. Станкович, вон! Неужели и сегодня не выгонят?! Ну это уже невозможно смотреть. Играет команда хозяев против набора хороших игроков, которые не знают, что делать и играют сами по себе

    02.11.2025

  • 36

    Талалаев не может играть без удалений.Арбитр это учел

    02.11.2025

  • Леший

    Краснодар выиграл по делу. Краснодар - это машина, где каждый знает свой манёвр и каждая "шестёренка" притёрта в общем механизме. Спартак - 11 разрозненных игроков, которые кто в лес, кто по дрова - побежим вперёд, а там как получится. Навесы с левого фланга от Дмитриева и Ко - в "молоко", правофланговый Солари постоянно утыкался в двух соперников и не знал, что делать... Во втором тайме спартаковцы забегали и попытались играть комбинационно. Возникает вопрос: Станкович в перерыве внёс коррективы или хвоста накрутил своим игрулям? Если первое, то странно, почему он до матча не разобрал игру соперника. Ведь Краснодар играет практически одинаково - с позиции силы, достоинства и недостатки его игроков заранее должны быть известны. А если Станкович накрутил своих в перерыве, возникает другой вопрос: почему спартаковцы начинают бегать и более-менее осмысленно играть только после перерыва?

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Судья редкостная скотина! Удалил, потому что мог удалить. Если свистеть все такие нарушения, то первые таймы бы не доигрывались. УРОД!!!

    02.11.2025

  • AlexKap

    А следующему, которого выберет так называемый "совет директоров", предлагаю сразу выдать костюм клоуна...

    02.11.2025

  • Олег Каноков

    Почти без шансов для КБ,несмотря на красивый гол Гарсии.Максименко продолжает чудить.Краснодар по-праву идёт на первом месте.Южан с победой.

    02.11.2025

  • NF

    Да где же...

    02.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Спартак ужасен!!

    02.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    На победу не наиграли, но ничейку могли зацепить

    02.11.2025

  • Кабанчик

    роскошный футбол и интрига на уровне!

    02.11.2025

  • Ботокс007

    Если клуб у тебя - Спартак, И не друг, и не враг, а — так... Если сразу не разберешь, Плох он или хорош. Серба в клуб затяни — рискни! Не бросай одного его. Если лучший игрок - Бонгонда Значит, клубу - пи...да.

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Хоть и пропустили в концовке, но матч выигран в одну калитку. Удаления, конечно, подпортили позитив. С ПОБЕДОЙ, БЫКИ!!!

    02.11.2025

  • Sinaron

    Женщины уже чемпионками стали, а эти всё барахтаются в середине турнирной таблицы.

    02.11.2025

  • Врн36

    Краснодар с заслуженной победой. У Спартака очередная позорная игра

    02.11.2025

  • the gathering !

    Эх, Спартак мог зацепиться за ничью. Краснодар подсел в конце. Вот таких матчей нужно больше в рпл

    02.11.2025

  • Кот

    Коротко — судья ...удак ! P.S. ...NoName — тоже !

    02.11.2025

  • NF

    На поле был какой-то шабаш, достигший к 95-й минуте апогея. И этот шабаш чуть было не помог "Спартаку", что было бы явно несправедливо. Но не ему пенять на матч и судейство, уж точно. "Краснодар" же слишком успокоился после второго мяча...

    02.11.2025

  • Адекватный спартач

    Ну не заслужили мы сегодня даже ничью. А быки сами себе проблемы придумали.

    02.11.2025

  • Кабанчик

    Я б долго смеялся, если б Спартак ничейку скатал

    02.11.2025

  • krinf15

    О как... Просто огонь!!!

    02.11.2025

  • Деметрио

    Хоть быки и вышли опять на первое место, но поражение Спартака это прекрасно!))

    02.11.2025

  • Чернобог

    Не хочется поздравлять быков с победой, да и не буду сообственно..

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Очевидно Краснодар победу заслужил. Чемпион не собирается уходить с 1-го места. Напрасно Станкович занял тренерскую скамейку. При нем Спартак проявляет такие фирменные качества как проблемная защита, хаотичная игра и неэффективность нападения, именно в его присутствии! Последние 10 минут не в счет. Даже индивидуальное мастерство футболистов не помогает. И бывший хавбек Литвинов вообще не защитник, а проблема для своих ворот. Без Станковича всё не так заметно. Если не случится затяжных спадов, Зенит, ЦСКА и Локо вряд ли пропустят Спартак вперед. А там еще и упрямая Балтика.

    02.11.2025

  • belaruss

    Матч огонь!!все ожидания оправдались

    02.11.2025

  • 4rfv5tgb

    самый интересный матч тура. Спасибо обеим командам: Краснодар не останавливался, Спартак не сдавался

    02.11.2025

