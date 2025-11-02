«Краснодар» вдевятером удержал победу над «Спартаком»

«Краснодар» дома обыграл «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1. У хозяев забили Александр Черников и Джон Кордоба, единственный гол гостей на счету Ливая Гарсии. «Краснодар» завершил матч вдевятером: на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Джон Кордоба, на 90+5-й минуте за второе предупреждение был удален Дуглас Аугусту. «Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак» встретится в гостях с «Ахматом». Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака» Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Удалось посмотреть только 40 минут второго тайма. Писал и пишу это снова, хоть и без особого толку: когда ты защищаешься, то игроки должны плотно играть по нападающим соперника, которые находятся в штрафной и на подступах к ней. Смешно было смотреть на первый гол Черникова, который остался с тремя быками один, после отскока мяча, а четыре спартаковца побежали в свои ворота. Возьмите же наконец-то тренера, кто научит играть в обороне! Второй гол был ожидаем. Гол Гарсии был великолепен. Порадовало, что бились, хоть и без особого умения в обороне. Вперёд, Спартак!

Буду рад если Деяну предложат долгосрочный контракт со Спартаком!

ЦэСКу - 100 пудов чемпионом не будет. Максимум судьи вытащут на 3е место. Зенит-Краснодар 60 на 40. Больше конкурентов на золото нет

Краснодар - молодец.

Хороший план, с интересными поворотами сюжета. Надо только немного его развить, добавить лирики, продумать любовную линию, чемодан с деньгами обязательно. Для хеппи энда... тяжелая победа над Балтикой. И можно в типографию нести

игра понравилась... да, было много грязи, но это было ожидаемо...не в обиду фанатам Спартака, но Быки были реально на голову сильнее... да, в последние минуты Краснодар очевидно просел... тут и физика и психология: тупо захотели удержать счет, забыв, похоже, что что 2-0 самый коварный счет... но реально, Спартак не заслужил в этот вечер ничьей... так играть нельзя...

Игры нет, тренера нет. Я бы вместо всех купленных за последние два года игроков (а это больше 100 млн. евро) купил бы двух наших российских: Лёшу Батракова и Матвея Кисляка, толку было бы больше. Вот это народная команда была бы, сейчас таковой по факту является Локомотив. А если бы ещё Баринова, то был бы вообще кайф.

Наши реалии : некогда отличного игрока задействуют,как рыжего в цирке!! А он и рад стараться!!

Омерзительное ощущение от квазифутбольного закулисья ... 1. Назначение бригады судей из Питера - решение проблем Зенита ... 2. Никогда не видел от очень неплохих игроков Спартака такой грязной игры, особенно в 1-м тайме. 3. Очевидна была установка Станковича на откровенное провоцирование лидеров Краснодара, и, в первую очередь, Кордобы, - на эмоциональные ответы на грязные приемы. Причем судьи до ~ 25 минуты матча потакали Спартаку в грязной игре, потом, дабы откровенно не подставиться, стали раздавать желтые спартаковцам.. 4. Во 2-м тайме спартаковцы перешли в разряд "жертв" - бедные, все время натыкались на локти и т.д., причем продолжая весьма грязно, не характерно для этих игроков, - играть. 5. В итоге Краснодар перед очень непростым матчем следующего тура с Балтикой остался без 4-х ключевых игроков.

да, кубок, но дополнительная подготовка именно к этому матчу, и дополнительные перемещения, пока Балтика спокойно всю неделю дома сидит.

В следующем туре Краснодару будет легче играть и без четырех игроков основы. Балтика дома будет стремиться выиграть и появятся свободные зоны, что краснодарцы хорощо умеют использовать при втаках с хода. Левников сделал всё, что бы максимально ослабить состав Краснодара, но к матчу с Локо все будут в строю. Краснодар вполне может закончить первую часть чемпионата лидером. Хотя желаю быть во главе турнирной таблицы перед зимней спячкой только родному ЦСКА.

футбол это спорт Все еще впереди. Если успеет... 02.11.2025

Ну справедливости ради, удаление Кордобы справедливо. особенно глянув на лицо Литвинова

у Краснодара ещё на неделе выезд в Оренбург, а Балтика целую неделю отдыхает.

Спартак продемонстрировал полную несостоятельность. Краснодар доминировал весь матч. А нервную концовку быки сами себе придумали.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! =Болельщик с большим стажем=

что то в атаке начало получаться когда вышел Маркиньос. солари на другом фланге безальтернативный, ливай на том месте не на своем месте, обострить не может. как и Денисов справа, тоже не способен обострить

Каких позорных костоломов крышует г-н "Галицкий"... Кардоба, Сперцян, Смол, Мамай... да и остальные не лучше – интересный путь развития знаменитой детской академии...

Сегодня была одна команда на поле, а Спартак был ужасен ,один из самых плохих матчей , против чемпиона и лидера чемпионата. Чтобы так физически выглядела команда осенью , это кашмар .Отсюда столько карточек и не нужных потерь . На тренеровках должна быть больше нагрузка , а здесь видна полная недаработка в процессе . Дмитриев двигается много ,но сегодня его КПД 30%, его пока хватает выпускают на замену. Парни из команды Спартак, вы играете раз в неделю и мы видим такой грязный футбол в исполнении от вас . Покопайтесь в себе, посмотрите на себя со стороны ....

никого не волнуют естественные движения рук, если при этом рука попадает кому то в лицо. смотрите бокс, если вам это нравится

Как вам Талалаев? Я бы посмотрел на него в роли ГТ...

Есть вечная для Спартака проблема: защита дырявая. А еще не тренируют игру головой и стандарты: штрафные, угловые, даже выбросы из аута - абы куда-нибудь. При всех тренерах как минимум последние 10 лет.

У Кордобы было абсолютно естественное движение рукой, по другому в отрыв уйти никто не сможет, и не его вина , что Литвинов в это время начал подниматься...

Вот интересно, в руководстве Спартака никому не приходит в голову взять тренера, разбирающегося в Российских реалиях? Талалаев, Ивич, Личка, даже Осинькин (только не Саламыч, чур нас) сделали бы из этого коллектива что-то гораздо более осмысленное. Каждый иностранец полгода разбирается, что тут такое, а после начинает жаловаться и истерить.

это понятно. просто класс Барко позволяет играть иначе. он все смлы тратит на возню в центре поля. а сегодня вообще постоянно поперёк бегал. тащить нужно на финальной стадии, забивать, отдавать или зарабатывать штрафные. а в середине принял - отдал. незачем постоянно затягивать игру

Деметрио Спасибо, Ларс! 02.11.2025

Краснодар выиграл у нас по делу.Второй гол сами себе привезли.Но честно говоря в данный момент краснодар выезжает на одном игроке,это кордоба.Да команда может играть и без него,но он делает разницу.А у нас,кто в лес,кто по дрова.Да и максименко,по моему мнению худший вратарь рпл,почему его из матча в матч ставит станкович,я не понимаю.

Через тур ЦСКА в случае победы над Спартаком имеет отличный шанс отцепить его от гонки за чемпионство. В первой пятерке продолжает удивлять присутствие Балтики. Борьба за медали в этом сезоне обещает быть интересной. Вангую золотой матч в последнем туре ЦСКА - Локомотив. Как в старые добрые.

Кордоба конечно полный идиот,в матче в котором всё решено,получить красную карточку. Минус 4 игрока стартового состава перед Балтикой. Большой кровью далась уже выиграная игра. Ну и лучшие игроки матча Максименко и Денисов,от матча к матчу.

Прекрасный комментарий. Объективный и исчерпывающий.

Литвинов с Ву не полноценная замена основной паре центральных защитников. Мало того, что не сыграны по хорошему, у них и ведущего нет.

Не было защиты у Спартака, а теперь и нападения не стало... Всё таки не справедливая система наказания за карточки. Почему все фолившие в игре со Спартаком пропускают игру с Балтикой, а не следующую игру со Спартаком? Отчего такие подарки Балтике? Которая, в принцпе, является конкурентом Спартака? Вот мы сейчас вне миового и европейского футбола 0 почему бы не поэкспериментировать с решениями подобных проблем?

Краснодар с заслуженной победой!

the gathering ! ну вот, Спартак абсолютно не может в защите играть всей командой, когда соперник давит. я вот этого понять не могу, почему Станок этого не понимает, что иногда надо стоять в защите и терпеть 02.11.2025

Viper1 Всё по делу. Краснодар победил заслуженно. У нас на поле, как это часто бывает, к сожалению была не команда, а сброд игроков. В очередной раз разочаровал Барко. Я часто писал, что его дриблинг хорош в завершающей стадии. Уже в течение длительного времени он постоянно бестолково возится с мячом на своей половине поля. Сегодня это закончилось привозом. 02.11.2025

Артемон Доберманов Левников был лишним на этом празднике.Краснодар с победой.Спартаку удачи. 02.11.2025

alex111 Я ещё вчера писал, что насадят нас на шампур так и вышло. Обидно другое, у нас просто великолепный подбор игроков, а игры нет вообще. Станковича в зимнюю паузу уберут конечно , другое дело спасёт ли это остаток сезона? Краснодар с заслуженной победой . Забей в самой коновке мы второй мяч , это было бы для нас облегчение ,но ничья при такой игре результат был бы не справедливым . 02.11.2025

SuperDennis Краснодар с победой! 4/5 матча - уверенно, на классе, но потом начались удаления и Спартак чуть не сравнял. Судья постарался на славу - 4 игрока пропустят выездной матч с Балтикой. Исключительно точечные попадания в игроков с 3 карточками + два удаления, молодец, отработал! 02.11.2025

Lars Berger Всё по делу в этой игре. "Краснодар" победил нас абсолютно заслуженно. "Краснодар" выглядел машиной, которая проехала через стадо баранов в красно-белой форме, которое представляли мы... И никого из них эта машина не задавила, а просто проехала сквозь нас. Напротив, машина потеряла пару важных деталей перед игрой с задиристой "Балтикой". То, что мы решили вдруг поиграть в Футбол на 91-й минуте - как прикол... Весь Краснодарский край - с победой. Болельщик "Спартака". 02.11.2025

the gathering ! локо с комличенко не тянет 02.11.2025

Stranger in the Night Вот уж чудеса: 80+ минут спартака почти не было на поле, близко к разгрому, но в итоге чуть не отстояли очко) Но по факту - одни борются за чемпионство, другие - просто борются... и шумят. 02.11.2025

инок Краснодар с победой и удержанием первой строчки в турнирной таблице. 02.11.2025

Next -25 нужен тренер Спартаку и наладить взаимодействие игроков ..играют на эмоциях и кто в лес . кто по дрова ....нет единой стратегии играют на свободного и , конечно, передерживают мяч , причем одни и те же игроки, а это значит тренер не вносит коррективы 02.11.2025

fan_89 По игре Краснодар самая сильная команда чемпионата, но отсутствие тренера и дисциплины даёт шанс другим командам на трофей. 02.11.2025

Александр Солодовников Краснодар на 100% переиграл Спартак , у Спартака ничего не было выигрыш по делу..., ! Расстраивает только то, что "нехороший человек" Левников решил под конец шоу устроить.... 02.11.2025

КирпичИнвест Какой нахрен "Краснодар удержал ничью"? Кто автор новости? Ты игру смотрел? Спартак использовал единственный момент, а пропустить мог гораздо больше. Шлемазл-экспресс, ять! 02.11.2025

Врн36 Когда уже руководство Спартака наберется смелости и уберет это бородатое дерьмо. Видно же, что команда мучается, а впереди не простые игры 02.11.2025

Семён Фадеич 2 гола, 4 штанги. Краснодар выиграл, без шансов для Спартака. 02.11.2025

rake позорная игра, убирайте уже этого серба 02.11.2025

ВОПРЕКИ Народ футбольный, после этого беспредела в Краснодаре не пора ли требовать отставки газпромовского Дюкова, поставившего на матч питерского ручного свистуна Левникова, сделавшего всё, чтобы остановить "быков" и ослабить их перед матчем с "Балтикой", в надежде, что там краснодарцы потеряют очки, в пользу халявщиков питерских, которых еще и в матче с "Локо" тянули за уши..? Миллер рулит нашим футболом, как будто своей бригадой Газпрома, так же безнаказанно и откровенно. Нет слов. 02.11.2025

Алексей Х Хуже игры КБ я давно не видел... Станкович, будь мужиком, уйди 02.11.2025

инок Краснодар с победой! Они большие молодцы... 02.11.2025

AnTaras Краснодар с победой! У Спартака игры нет, куча ошибок, так что, проиграли по делу. 02.11.2025

Sehrgut Проигрывать Чемпиону не стыдно!!! Стыдно ТАК проигрывать. Дайте Цаганам поработать.. :grin: P. S. Плюнули и забыли! Всё. 02.11.2025

Алексей Х Краснодар с заслуженной победой, счет не по игре. Станкович, вон! Неужели и сегодня не выгонят?! Ну это уже невозможно смотреть. Играет команда хозяев против набора хороших игроков, которые не знают, что делать и играют сами по себе 02.11.2025

Леший Краснодар выиграл по делу. Краснодар - это машина, где каждый знает свой манёвр и каждая "шестёренка" притёрта в общем механизме. Спартак - 11 разрозненных игроков, которые кто в лес, кто по дрова - побежим вперёд, а там как получится. Навесы с левого фланга от Дмитриева и Ко - в "молоко", правофланговый Солари постоянно утыкался в двух соперников и не знал, что делать... Во втором тайме спартаковцы забегали и попытались играть комбинационно. Возникает вопрос: Станкович в перерыве внёс коррективы или хвоста накрутил своим игрулям? Если первое, то странно, почему он до матча не разобрал игру соперника. Ведь Краснодар играет практически одинаково - с позиции силы, достоинства и недостатки его игроков заранее должны быть известны. А если Станкович накрутил своих в перерыве, возникает другой вопрос: почему спартаковцы начинают бегать и более-менее осмысленно играть только после перерыва? 02.11.2025

Олег Каноков Почти без шансов для КБ,несмотря на красивый гол Гарсии.Максименко продолжает чудить.Краснодар по-праву идёт на первом месте.Южан с победой. 02.11.2025

Врн36 Краснодар с заслуженной победой. У Спартака очередная позорная игра 02.11.2025

the gathering ! Эх, Спартак мог зацепиться за ничью. Краснодар подсел в конце. Вот таких матчей нужно больше в рпл 02.11.2025

NF На поле был какой-то шабаш, достигший к 95-й минуте апогея. И этот шабаш чуть было не помог "Спартаку", что было бы явно несправедливо. Но не ему пенять на матч и судейство, уж точно. "Краснодар" же слишком успокоился после второго мяча... 02.11.2025

Адекватный спартач Ну не заслужили мы сегодня даже ничью. А быки сами себе проблемы придумали. 02.11.2025

футбол это спорт Очевидно Краснодар победу заслужил. Чемпион не собирается уходить с 1-го места. Напрасно Станкович занял тренерскую скамейку. При нем Спартак проявляет такие фирменные качества как проблемная защита, хаотичная игра и неэффективность нападения, именно в его присутствии! Последние 10 минут не в счет. Даже индивидуальное мастерство футболистов не помогает. И бывший хавбек Литвинов вообще не защитник, а проблема для своих ворот. Без Станковича всё не так заметно. Если не случится затяжных спадов, Зенит, ЦСКА и Локо вряд ли пропустят Спартак вперед. А там еще и упрямая Балтика. 02.11.2025

