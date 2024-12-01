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Сегодня, 21:26

«Спартак» разгромил «Краснодар» благодаря дублю Угальде

Руслан Минаев
Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ — 3:0.

Два гола за 11 минут в первом тайме забил Манфред Угальде. В концовке игры Эсекьель Барко забил третий мяч гостей.

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича поднялась на третье место в таблице, обойдя «Локомотив» по дополнительным показателям.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого было 11 побед и 5 ничьих. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:3
Спартак

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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