«Спартак» разгромил «Краснодар» благодаря дублю Угальде

«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ — 3:0.

Два гола за 11 минут в первом тайме забил Манфред Угальде. В концовке игры Эсекьель Барко забил третий мяч гостей.

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича поднялась на третье место в таблице, обойдя «Локомотив» по дополнительным показателям.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого было 11 побед и 5 ничьих. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.