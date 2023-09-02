«Краснодар» на своем поле сыграет с московским «Спартаком» в рамках 7-го тура чемпионата России 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени.

СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир игры «Краснодар» — «Спартак» покажут на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 19.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

В предыдущих пяти личных встречах красно-белые побеждали четыре раза (2:1, 4:3, 4:0, 4:1). Быки были сильнее только один раз — 2:1.

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