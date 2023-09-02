«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян реализовал пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил с пенальти на 84-й минуте матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» — 2:0.

11-метровый удар был назначен после того, как вратарь красно-белых Александр Селихова в подкате сбил с ног нападающего «быков» Александра Кокшарова.

Сперцян пробил с «точки», закатив мяч в пустой угол ворот.