2 ноября, 18:19

«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян, Кордоба, Угальде и Барко выйдут с первых минут

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Сантос, Перрен.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Гузиев, Рябчук, Хлусевич, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Маркиньос, Заболотный, Массалыга.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 2&nbsp;ноября 2025 года.«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

14

  • Saiga-спринтер

    Пассив Лукойла, с максимкой, дениской, умяркой обречен .. на счет 0:3.

    02.11.2025

  • Tokhir

    Спартак на распутье: уволят Станковича или нет, кто придет вместо него? Игроки в ожидании и поэтому забили на футбол!

    02.11.2025

  • shpasic

    так я и говорю, что в среднем это в два раза лучше, чем у одной из команд вчера.

    02.11.2025

  • sargon

    Он как стал снимать клипы с сыном.. на футбол забил.. одно и тоже делает.. прием мяча и разворот под праву... защищатся очень легко против него

    02.11.2025

  • sargon

    Вот Кордоба сегодня разрадядится... защита у нас топ

    02.11.2025

  • Jean4

    он пермаментно на травме.

    02.11.2025

  • Jean4

    То ли дело вчера, 11 россиян на двоих, вроде неплохо, только в одной команде их было 9, в другой всего два!

    02.11.2025

  • андрей андреев

    Восхищаюсь Мурадом Мусаевым. Состав абсолютно предсказуемый, отсюда стабильность и успех. На лавке сидит Перрен и никого это не удивляет. Уступаешь коллеге - сиди на лавке.

    02.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    он пермаментно на травме

    02.11.2025

  • shpasic

    восемь россиян на двоих - неплохо!

    02.11.2025

  • Jean4

    Последние матчи очень плохо играет, одни потери мяча, толку от него мало сейчас.

    02.11.2025

  • Jean4

    Дмитриев наконец-то в старте. И куда делся Джику, дисквалификацию же отбыл? Потерзает сегодня, конечно, Кордоба Литвинова и Ву. =)

    02.11.2025

  • Кабанчик

    Эх, Маркиньос, что с тобой? Опустился брат...

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
