2 ноября, 18:19
«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.
Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Сантос, Перрен.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Солари, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Гузиев, Рябчук, Хлусевич, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Маркиньос, Заболотный, Массалыга.
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.
Saiga-спринтер
Пассив Лукойла, с максимкой, дениской, умяркой обречен .. на счет 0:3.
02.11.2025
Tokhir
Спартак на распутье: уволят Станковича или нет, кто придет вместо него? Игроки в ожидании и поэтому забили на футбол!
02.11.2025
shpasic
так я и говорю, что в среднем это в два раза лучше, чем у одной из команд вчера.
02.11.2025
sargon
Он как стал снимать клипы с сыном.. на футбол забил.. одно и тоже делает.. прием мяча и разворот под праву... защищатся очень легко против него
02.11.2025
sargon
Вот Кордоба сегодня разрадядится... защита у нас топ
02.11.2025
Jean4
он пермаментно на травме.
02.11.2025
Jean4
То ли дело вчера, 11 россиян на двоих, вроде неплохо, только в одной команде их было 9, в другой всего два!
02.11.2025
андрей андреев
Восхищаюсь Мурадом Мусаевым. Состав абсолютно предсказуемый, отсюда стабильность и успех. На лавке сидит Перрен и никого это не удивляет. Уступаешь коллеге - сиди на лавке.
02.11.2025
Неприкрытый Писярев
он пермаментно на травме
02.11.2025
shpasic
восемь россиян на двоих - неплохо!
02.11.2025
Jean4
Последние матчи очень плохо играет, одни потери мяча, толку от него мало сейчас.
02.11.2025
Jean4
Дмитриев наконец-то в старте. И куда делся Джику, дисквалификацию же отбыл? Потерзает сегодня, конечно, Кордоба Литвинова и Ву. =)
02.11.2025
Кабанчик
Эх, Маркиньос, что с тобой? Опустился брат...
02.11.2025