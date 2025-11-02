«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян, Кордоба, Угальде и Барко выйдут с первых минут

«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ. «Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба. Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Сантос, Перрен. «Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Солари, Угальде. Запасные: Помазун, Довбня, Гузиев, Рябчук, Хлусевич, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Маркиньос, Заболотный, Массалыга. Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками. «Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Saiga-спринтер Пассив Лукойла, с максимкой, дениской, умяркой обречен .. на счет 0:3. 02.11.2025

Tokhir Спартак на распутье: уволят Станковича или нет, кто придет вместо него? Игроки в ожидании и поэтому забили на футбол! 02.11.2025

shpasic так я и говорю, что в среднем это в два раза лучше, чем у одной из команд вчера. 02.11.2025

sargon Он как стал снимать клипы с сыном.. на футбол забил.. одно и тоже делает.. прием мяча и разворот под праву... защищатся очень легко против него 02.11.2025

sargon Вот Кордоба сегодня разрадядится... защита у нас топ 02.11.2025

Jean4 он пермаментно на травме. 02.11.2025

Jean4 То ли дело вчера, 11 россиян на двоих, вроде неплохо, только в одной команде их было 9, в другой всего два! 02.11.2025

андрей андреев Восхищаюсь Мурадом Мусаевым. Состав абсолютно предсказуемый, отсюда стабильность и успех. На лавке сидит Перрен и никого это не удивляет. Уступаешь коллеге - сиди на лавке. 02.11.2025

Неприкрытый Писярев он пермаментно на травме 02.11.2025

shpasic восемь россиян на двоих - неплохо! 02.11.2025

Jean4 Последние матчи очень плохо играет, одни потери мяча, толку от него мало сейчас. 02.11.2025

Jean4 Дмитриев наконец-то в старте. И куда делся Джику, дисквалификацию же отбыл? Потерзает сегодня, конечно, Кордоба Литвинова и Ву. =) 02.11.2025