«Краснодар» и «Спартак» сыграют в 17-м туре РПЛ 1 декабря

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игру примет «Арена Краснодар», стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Кроме того, смотреть игру тура РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при условии платной подписки).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Спартак» также доступны в нашем матч-центре.

«Краснодар» в этом сезоне РПЛ-2024/25 набрал 38 очков в 16 матчах, предыдущим соперником черно-зеленых были «Химки» (2:2). У «Спартака» — 31 очко в 16 матчах, в прошлом туре красно-белые обыграли «Локомотив» (5:2).

В матче первого круга 19 октября «быки» победили спартаковцев в Москве со счетом 3:0.