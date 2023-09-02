«Спартак» на выезде сыграет против «Краснодара» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023 / 2024 2 сентября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в городе Краснодар, начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак» можно будет на канале «Матч Премьер», начало — в 19.30. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция противостояния. Онлайн-трансляция игры «Краснодар» — «Спартак» также будет доступна.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 10 баллами.

Последняя очная встреча команд прошла 27 июля в рамках группового этапа Кубка России и завершилась победой красно-белых (2:1).

Матч рассудит Алексей Сухой, его ассистентами станут Игорь Демешко и Арам Петросян. За ВАР будет отвечать Сергей Иванов, Варанцо Петросян будет ассистентом.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября