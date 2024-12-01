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Сегодня, 09:00

«Краснодар» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Спартак» проведут матч в чемпионате России 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Краснодарец Кевин Ленини и спартаковец Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» и «Спартак» проведут матч 17-го тура РПЛ в воскресенье, 1 декабря. Игра на «Арене Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Краснодар» — «Спартак» пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 19.00 мск. Также матч можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча тура РПЛ. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Спартак» отслеживайте также в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

После 16 туров чемпионата «Краснодар» занимал второе место с 38 очками и отставанием от лидера «Зенита» в одно очко. У «Спартака» — 31 очко и четвертое место.

В чемпионате России соперники играли между собой 27 раз: 16 побед у красно-белых, 9 — у «быков», и еще два матча завершились вничью (разность мячей 66-49 в пользу «Спартака»). В первом круге краснодарцы разгромили красно-белых в Москве со счетом 3:0.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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