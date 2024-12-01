«Краснодар» и «Спартак» проведут матч 17-го тура РПЛ в воскресенье, 1 декабря. Игра на «Арене Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Краснодар» — «Спартак» пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 19.00 мск. Также матч можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча тура РПЛ. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Спартак» отслеживайте также в нашем матч-центре.