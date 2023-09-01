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Сегодня, 20:00

«Краснодар» — «Спартак»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч 7-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» начнется в 20.00 мск 2 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2023 / 2024 2 сентября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в городе Краснодар, начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак» можно будет на канале «Матч Премьер», начало — в 19.30.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция противостояния. Онлайн-трансляция игры «Краснодар» — «Спартак» также будет доступна.

«Быки» под руководством тренера Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Красно-белые испанца Гильермо Абаскаля располагаются на седьмой строчке с 10 баллами.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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