«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2023 / 2024 2 сентября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в городе Краснодар, начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак» можно будет на канале «Матч Премьер», начало — в 19.30.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция противостояния. Онлайн-трансляция игры «Краснодар» — «Спартак» также будет доступна.

«Быки» под руководством тренера Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Красно-белые испанца Гильермо Абаскаля располагаются на седьмой строчке с 10 баллами.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября