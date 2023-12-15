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Сегодня, 15:59

«Краснодар» стал лучшим клубом топ-5 РПЛ по соотношению бюджета к набранным очкам

Виктория Кравченко
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Лидер по итогам осенней части РПЛ-2023/24 по очкам стал «Краснодар», который набрал за 18 туров 38 очков. По данным из открытых источников, бюджет клуба составляет 4,5 миллиарда рублей, а значит команда «потратила» на один балл в среднем 118 миллионов, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, это меньше, чем у других клубов, занимающих места в первой пятерке таблицы РПЛ: «Зенита» (364), «Динамо» (203), «Локомотива» (193) и «Спартака» (300).

По эффективности трат в РПЛ «Краснодар» занимает 9-е место, лидирует в списке «Факел» с бюджетом 0,737 миллиарда (35 миллионов на каждое набранное очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/krasnodar-luchshii-klub-top-5-rpl-po-sootnosheniyu-byudzheta-k-nabrannym-ochkam-315544/
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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