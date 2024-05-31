«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года

Сегодня, 16:40
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал финансовый отчет клубов по итогам 2023 года.
Согласно этим данным, «Краснодар» возглавил рейтинг команд с показателем чистой прибыли. Прибыль «быков» до налогообложения в прошлом году составила 11,965 миллиарда рублей.
На втором месте по данному показателю расположился «Зенит» с результатом 2,006 миллиарда рублей, на третьем — «Сочи» (1,276 миллиарда рублей).
«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами страны, а сочинская команда заняла последнее место и вылетела в Мелбет-Первую лигу.