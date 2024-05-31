Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал финансовый отчет клубов по итогам 2023 года.

Согласно этим данным, «Краснодар» возглавил рейтинг команд с показателем чистой прибыли. Прибыль «быков» до налогообложения в прошлом году составила 11,965 миллиарда рублей.

На втором месте по данному показателю расположился «Зенит» с результатом 2,006 миллиарда рублей, на третьем — «Сочи» (1,276 миллиарда рублей).

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами страны, а сочинская команда заняла последнее место и вылетела в Мелбет-Первую лигу.

Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Сочи
1
0
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
На «Ролан Гаррос» запретили проносить алкоголь на трибуны
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
«Сочи» объявил об уходе полузащитника Юсупова
Галицкий в 2023 году внес в фонд академии «Краснодара» 9 миллиардов рублей
Убыток «Спартака» в 2023 году составил 1,27 миллиарда рублей
«Краснодар» — чемпион по числу воспитанников в РПЛ, «Локомотив» доверяет им чаще других. Ежегодное исследование «СЭ»
Агент Рыбуса: «Хотелось бы, чтобы он остался в «Рубине», игрока все устраивает в Казани»
Заварзин заявил, что Тюкавину надо бежать в Европу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Селюк не исключил, что Конате продолжит карьеру в РПЛ

Лепехин вспомнил, как отказался переходить в клубы из Бельгии и Нидерландов