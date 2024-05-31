«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал финансовый отчет клубов по итогам 2023 года.

Согласно этим данным, «Краснодар» возглавил рейтинг команд с показателем чистой прибыли. Прибыль «быков» до налогообложения в прошлом году составила 11,965 миллиарда рублей.

На втором месте по данному показателю расположился «Зенит» с результатом 2,006 миллиарда рублей, на третьем — «Сочи» (1,276 миллиарда рублей).

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами страны, а сочинская команда заняла последнее место и вылетела в Мелбет-Первую лигу.