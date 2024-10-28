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«Краснодар» стал третьим клубом в истории, выигравшим 10 матчей подряд в РПЛ

Алина Савинова
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«Краснодар» в понедельник, 28 октября, обыграл «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ (2:1).

«Быки» одержали 10-ю победу подряд в чемпионате России. Как отмечает Opta, «Краснодар» — третий клуб в истории, который установил данное достижение. Ранее 10 матчей подряд в РПЛ удавалось выиграть только ЦСКА (3 раза) и «Локомотиву» (1 раз). Рекорд страны также принадлежит армейцам — 13 побед.

По итогам 13 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На второй позиции располагается «Зенит», у которого 30 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив» (28).

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