Гол Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла в Краснодаре.

Счет в игре открыл нападающий автозаводцев Илья Стефанович на 9-й минуте. На 24-й минуте отличился полузащитник «быков» Кади Боржес, но арбитр Евгений Кукуляк после подсказки ВАР и просмотра видео отменил взятие ворот, так как форвард «быков» Мозес сыграл рукой.

На 61-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Петров забил гол и сравнял счет. Через 9 минут нападающий хозяев Джон Кордоба вывел свою команду вперед. Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко забил гол на 78-й минуте и установил окончательный счет в матче.

«Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 7 очков.