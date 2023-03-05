«Краснодар» — «Торпедо»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «быки» уверенно победили соперника со счетом 4:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».