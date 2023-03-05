Сегодня, 15:00
В воскресенье, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В первом круге «быки» уверенно победили соперника со счетом 4:1.
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Краснодар» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».