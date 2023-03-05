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Сегодня, 15:00

«Краснодар» — «Торпедо»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Денис Лаптев (слева) и Сергей Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «быки» уверенно победили соперника со счетом 4:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Торпедо М

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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