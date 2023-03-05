Сегодня, 15:43
«Краснодар» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Дэвид.
Запасные: Агкацев, Сорокин, Литвинов, Жилкин, Ионов, Черников, Кривцов, Батчи, Кевин Пина, Кокшаров, Олусегун.
«Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Юзепчук, Нетфуллин, Енин, Караев, Стефанович, Рейна.
Запасные: Бабурин, Кожемякин, Прошкин, Орехов, Чурич, Савич, Жажа, Лебеденко, Турищев.
Матч «Краснодар» — «Торпедо» пройдет сегодня, 5 марта. Начало встречи — 16.30 мск.