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Сегодня, 20:57

«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Краснодар» — «Урал» — 1:1.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 13-й минуте. Для него это первый гол за клуб.

Игрок «Урала» Александр Юшин сравнял счет на табло на 39-й минуте матча.

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо», у которого такое же количество очков, по дополнительным показателям. В следующем туре команда примет «Крылья Советов».

«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей — 5 поражений и 1 ничья. Команда занимает 11-е место (26 очков) и следующую встречу проведет против «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Урал
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
1
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