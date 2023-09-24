«Краснодар» примет «Урал» в игре 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Краснодар» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — 18.45 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Черно-зеленые находятся на 2-м месте турнирной таблицы РПЛ с 18-ю очками. Команда из Екатеринбурга с 14-ю баллами располагается на 6-й строчке.

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