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Сегодня, 19:30

«Краснодар» — «Урал»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Канал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры РПЛ «Краснодар» — «Урал» 24 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 24 сентября, «Краснодар» на домашнем поле примет «Урал» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию игры «Краснодар» — «Урал» 24 сентября в прямом эфире. Начало — в 18.45.

«Быки», которых тренирует Владимир Ивич, занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко располагается на пятой строчке с 14 баллами.

За ключевыми событиями матча РПЛ можно будет следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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