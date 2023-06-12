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Сегодня, 16:02

«Краснодар» ушел в летний отпуск до конца июня

Мария Гусева
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Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск 12 июня, на следующий день после завершения сезона, сообщила пресс-служба клуба.

Исключение составили только игроки, вызванные в национальные сборные. Полузащитник Эдуард Сперцян и защитник Георгий Арутюнян отбыли в расположение сборной Армении, защитник Жуниор Алонсо — в сборную Парагвая, хавбек Кевин Ленини — в Кабо-Верде, а полузащитник Жоау Батчи — в Анголу.

29 июня команда соберется в Краснодаре, а с 1 июля приступит к тренировкам на УТБ «Четук». Футболисты, вызванные в расположение сборных, прибудут в расположение клуба несколько позже. Всю предсезонную подготовку «Краснодар» проведет на своей базе.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял 6-е место в чемпионате России. В суперфинале FONBET Кубка России «быки» проиграли ЦСКА (1:1, пенальти — 5:6).

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=144368
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