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Сегодня, 19:59

«Краснодар» впервые за 14 лет в РПЛ ни разу не выиграл в трех первых турах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче третьего тура РПЛ — 0:0.

«Быки» впервые за 14 лет в высшем российском дивизионе начали сезон без побед в трех стартовых матчах, сообщает Opta Sports.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

Кроме того, команда повторила клубный антирекорд по забитым голам после трех стартовых туров — один мяч. Столько же было только в сезоне-2015/16.

10 августа «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в 4-м туре РПЛ.

Источник: Opta Sports
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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