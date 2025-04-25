«Краснодар» выложил фото Агкацева со сломанным пальцем: «Смотреть больно»

Сегодня, 22:13
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фото голкипера команды Станислава Агкацева со сломанным пальцем после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.
На последних секундах встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. В этом эпизоде голкипер «быков» получил травму, сломав палец.
«Краснодар» (58 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева опережает на 5 очков «Зенит», занимающий вторую строчку.
«Динамо» (27) остается десятым в турнирной таблице.