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«Краснодар» выпустил документальный фильм о матче с 11 воспитанниками на поле

Руслан Минаев
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«Краснодар» представил документальную ленту «Краснодар. Дорога к мечте».

Фильм посвящен событиям второй половины сезона-2021/22 в чемпионате России. 15 мая «быки» впервые в истории клуба завершили матч с ЦСКА в 29-м туре с 11 воспитанниками на поле.

На поле у хозяев находились Матвей Сафонов, Олег Исаенко, Виталий Стежко, Сергей Бородин, Дмитрий Пивоваров, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Сергеев, Владислав Самко и Ираклий Манелов.

«Краснодар» финишировал в том сезоне на 4-м месте с 50 очками.

ФК Краснодар
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