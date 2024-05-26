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Сегодня, 10:19

«Краснодар» вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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«Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ и вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата. В 15 турах южане набрали 35 очков и обошли «Спартак». Тройку лучших замкнули динамовцы, а вот обладатель золота «Зенит» уступил на своем поле четыре раза и оказался только шестым позади «Ростова» и ЦСКА.

Лучшие домашние команды чемпионата-2023/24:

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

15

11

2

2

24-11

35

2. Спартак

15

10

3

2

24-14

33

3. Динамо

15

10

2

3

25-16

32

4. Ростов

15

9

4

2

28-19

31

5. ЦСКА

15

8

5

2

29-16

29

6. Зенит

15

9

2

4

23-12

29

7. Локомотив

15

7

7

1

24-16

28

8. Крылья Советов

15

7

6

2

30-17

27

ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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