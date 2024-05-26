«Краснодар» вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата России

«Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ и вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата. В 15 турах южане набрали 35 очков и обошли «Спартак». Тройку лучших замкнули динамовцы, а вот обладатель золота «Зенит» уступил на своем поле четыре раза и оказался только шестым позади «Ростова» и ЦСКА.

Лучшие домашние команды чемпионата-2023/24: