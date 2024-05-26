«Краснодар» вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата России

Сегодня, 10:19
«Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ и вышел на первое место в списке лучших домашних команд чемпионата. В 15 турах южане набрали 35 очков и обошли «Спартак». Тройку лучших замкнули динамовцы, а вот обладатель золота «Зенит» уступил на своем поле четыре раза и оказался только шестым позади «Ростова» и ЦСКА.
Лучшие домашние команды чемпионата-2023/24:
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
15
|
11
|
2
|
2
|
24-11
|
35
|
2. Спартак
|
15
|
10
|
3
|
2
|
24-14
|
33
|
3. Динамо
|
15
|
10
|
2
|
3
|
25-16
|
32
|
4. Ростов
|
15
|
9
|
4
|
2
|
28-19
|
31
|
5. ЦСКА
|
15
|
8
|
5
|
2
|
29-16
|
29
|
6. Зенит
|
15
|
9
|
2
|
4
|
23-12
|
29
|
7. Локомотив
|
15
|
7
|
7
|
1
|
24-16
|
28
|
8. Крылья Советов
|
15
|
7
|
6
|
2
|
30-17
|
27