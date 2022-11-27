«Краснодар» заинтересован в возвращении Вандерсона

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Руководство «Краснодара» заинтересовано в возвращении нападающего Вандерсона, сообщает «РБ Спорт». Сам игрок хотел бы остаться в чемпионате Бразилии. На данный момент экс-форвард «быков» выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.
По информации издания российский клуб планирует провести переговоры с бразильцем уже в декабре.
Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2017 года, за это время сыграл 130 матчей, забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующее соглашение с «быками» рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне принял участие в 31 матчей за «Интернасьонал» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
7 марта ФИФА разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня 2022 года.
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Основные источники исследования