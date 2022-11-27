«Краснодар» заинтересован в возвращении Вандерсона

Руководство «Краснодара» заинтересовано в возвращении нападающего Вандерсона, сообщает «РБ Спорт». Сам игрок хотел бы остаться в чемпионате Бразилии. На данный момент экс-форвард «быков» выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.

По информации издания российский клуб планирует провести переговоры с бразильцем уже в декабре.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2017 года, за это время сыграл 130 матчей, забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующее соглашение с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне принял участие в 31 матчей за «Интернасьонал» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня 2022 года.