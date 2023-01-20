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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» завершил зимнюю трансферную кампанию.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что «быки» ищут игрока на левый фланг обороны и форварда. При этом новый главный тренер команды Владимир Ивич обеспокоен необходимостью усилить опорную зону. «РБ Спорт» утверждает, что «Краснодар» ищет центрального защитника.
«Краснодар» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.
Российский клуб проходит тренировочные сборы в ОАЭ с 12-е по 24 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования