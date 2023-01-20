«Краснодар» завершил зимнюю трансферную кампанию

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» завершил зимнюю трансферную кампанию.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что «быки» ищут игрока на левый фланг обороны и форварда. При этом новый главный тренер команды Владимир Ивич обеспокоен необходимостью усилить опорную зону. «РБ Спорт» утверждает, что «Краснодар» ищет центрального защитника.

«Краснодар» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.

Российский клуб проходит тренировочные сборы в ОАЭ с 12-е по 24 января.