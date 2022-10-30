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«Зенит» с минимальным счетом победил «Краснодар». Кузяев забил с пенальти в конце матча

Иван Шитик
Корреспондент
30 октября. «Краснодар» — «Зенит» — 0:1.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» с минимальным счетом победил «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0.

Решающий мяч был забит на 88-й минуте встречи, когда полузащитник питерцев Далер Кузяев реализовал пенальти.

Команда Сергея Семака закончила первый круг без поражений, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью. Питерцы набрали 39 очков и опережают ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.

«Краснодар» с 24 очками остается на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «быки» 5 ноября на выезде сыграют против «Факела». «Зенит» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Зенит

ФК Зенит
ФК Краснодар
40
79
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«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счет с пенальти на 88-й минуте матча

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге сезона РПЛ