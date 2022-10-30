Сегодня, 18:00
В воскресенье, 30 октября , состоится матч 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне «быки» не смогли отобрать очки у петербургского клуба и дважды проиграли: 2:3 и 1:3.
В последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в апреле 2018-го года (2:1).
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Краснодар» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования