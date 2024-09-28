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Сегодня, 21:27

«Краснодар» победил «Зенит» благодаря голам Кордобы и Смолова в концовке матча

Руслан Минаев
Джон Кордоба (в центре), Матео Кассьерра (слева) и Вильмар Барриос.
Фото ФК Краснодар
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«Краснодар» дома обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0.

Гол на 88-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба, который перехватил мяч после передачи защитника Вячеслава Караваева на вратаря Евгения Латышонка. В добавленное время точку в матче поставил Федор Смолов, которому ассистировал Кордоба.

«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Быки» опережают «Локомотив» (24) по дополнительным показателям.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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