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Сегодня, 15:30

«Краснодар» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

«Зенит» чаще обыгрывал «Краснодар» в личных встречах в РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» примет «Зенит» в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В чемпионатах России команды встречались 26 раз. Трижды побеждали краснодарцы, 16 раз — петербуржцы, семь встреч завершились вничью. Разность мячей — 52-26 в пользу «Зенита».

Перед стартом сезона в июле клубы встречались в Суперкубке России-2024. Чемпион и обладатель Кубка «Зенит» победил со счетом 4:2. В прошлом чемпионате сине-бело-голубые обыграли «быков» на их поле в середине апреля — 2:1.

В сезоне-2024/25 «Зенит» и «Краснодар» после 9 туров РПЛ занимают первое и второе места. Лидер набрал 23 очка, а вице-чемпион — 21.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Ключевые события игры доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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