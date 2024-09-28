«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 28 сентября

«Краснодар» и «Зенит» встретятся в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала). Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров чемпионата России. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Зенит» в нашем матч-центре.

После девяти туров РПЛ «быки» набрали 21 очко и занимают второе место в таблице. «Зенит» лидирует с 23 очками.