«Краснодар» — «Зенит»: Глушенков в стартовом составе, Соболев — в запасе

«Краснодар» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Д. Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Крдоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Голиков, Кайо, Арутюнян, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Мозес.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Адамов, Тимофеев, Караваев, Чистяков, Горшков, Эракович, Ерохин, Мостовой, Васильев, Соболев, Артур, Педро.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.