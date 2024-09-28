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Сегодня, 18:25

«Краснодар» — «Зенит»: Глушенков в стартовом составе, Соболев — в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Д. Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Крдоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Голиков, Кайо, Арутюнян, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Мозес.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Адамов, Тимофеев, Караваев, Чистяков, Горшков, Эракович, Ерохин, Мостовой, Васильев, Соболев, Артур, Педро.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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