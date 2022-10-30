Сегодня, 18:15
«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Баньяц, Апеков, Попов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 30 октября и начнется в 19.30 по московскому времени. Краснодарцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, команда из Санкт-Петербурга лидирует с 36 очками.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования