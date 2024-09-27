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Сегодня, 19:30

«Краснодар» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет «Зенит» в 10-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 10-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 28 сентября на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 19.15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Зенит» будут доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

В 9 турах РПЛ «Зенит» набрал 23 очка и занимает первое место. «Краснодар» отстает от лидера на два очка и идет в чемпионате вторым.

ФК Зенит
ФК Краснодар

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