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Сегодня, 10:30

«Краснодар» зимой отказал «Зениту» в трансфере Сперцяна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Зенит» этой зимой интересовался 23-летним полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, но получил отказ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Зенит» планировал усилить линию атаки, однако «Краснодар» не хочет отдавать Сперцяна в другой клуб. Отмечается, что игрок не хочет переходить в петербуржский клуб и намерен сделать выбор в пользу европейского чемпионата.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/krasnodar-zimoi-otkazal-zenitu-v-transfere-eduarda-spercyana-327419/
Эдуард Сперцян
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