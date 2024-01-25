«Краснодар» зимой отказал «Зениту» в трансфере Сперцяна

«Зенит» этой зимой интересовался 23-летним полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, но получил отказ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Зенит» планировал усилить линию атаки, однако «Краснодар» не хочет отдавать Сперцяна в другой клуб. Отмечается, что игрок не хочет переходить в петербуржский клуб и намерен сделать выбор в пользу европейского чемпионата.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.