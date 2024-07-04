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Сегодня, 20:48

Кравцов может остаться в «Сочи»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Кирилл Кравцов может остаться в «Сочи» на следующий сезон, сообщает «РБ Спорт». Клуб хочет оставить игрока в команде.

По данным источника, в соглашении футболиста отсутствует фиксированная сумма выкупа, что осложняет переговоры с потенциальными покупателями.

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Команда по итогам сезона-2023/24 вылетела в первую лигу.

В минувшем сезоне Кравцов провел за «Сочи» 28 матчей и забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kravtsov-mozhet-ostat-sya-v-sochi-klub-ne-zainteresovan-v-ego-uhode/
Кирилл Кравцов
ФК Сочи
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