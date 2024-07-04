Кравцов может остаться в «Сочи»

Полузащитник Кирилл Кравцов может остаться в «Сочи» на следующий сезон, сообщает «РБ Спорт». Клуб хочет оставить игрока в команде.

По данным источника, в соглашении футболиста отсутствует фиксированная сумма выкупа, что осложняет переговоры с потенциальными покупателями.

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Команда по итогам сезона-2023/24 вылетела в первую лигу.