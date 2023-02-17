0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Крицер заявил, что израильские клубы финансово не потянули бы Дзюбу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный израильский агент Григорий Крицер ответил на вопрос, мог ли бы российский нападающий Артем Дзюба теоретически перейти в чемпионат Израиля, когда находился в поиске клуба.

«Финансово — не потянули бы. А учитывая, сколько он имел в «Зените», — вообще без вариантов. В Израиле сейчас самый высокооплачиваемый игрок — Эран Захави. Он получает в «Маккаби» около 1 миллиона евро. Но таких зарплат тут больше нет ни у кого. Максимум доходит до 500 тысяч в год. В командах с небольшими бюджетами потолок — 100-120 тысяч, в средних — до 200», — приводит слова Крицера «Чемпионат».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5000033-agent-kricer-izrailskie-kluby-dzyubu-by-ne-potyanuli.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Овчинников считает, что Дзюба проявит себя в «Локомотиве»
Канчельскис считает, что Дзюба способен реанимировать свою карьеру
Булыкин считает, что новичку «Локомотива» Дзюбе по силам забить пять голов за 13 туров РПЛ
Пресняков-старший: «В те моменты, когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером»
Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»
Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»

«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили обновленное соглашение о сотрудничестве