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Сегодня, 14:07

Кристиан Куэва может стать игроком клуба РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может вернуться в чемпионат России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 31-летним футболистом интересуются два клуба РПЛ. Один из них располагается в верхней части таблицы лиги.

В «Краснодаре» Куэва провел сезон-2018/19. В составе российского клуба он сыграл 15 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Последние три сезона Куэва выступал за «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. На данный момент футболист находится без клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/kueva-mozhet-pereiti-v-klub-rpl-ranee-on-vystupal-za-krasnodar-229143/
Кристиан Куэва
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РПЛ
ФК Краснодар
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