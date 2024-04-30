Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Нобоа охарактеризовал Бердыева: «Очень много кричит»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе с тренером Курбаном Бердыевым.

«Как выстраивал коммуникацию с Бердыевым? Не знаю, Бердыев — такой человек, который очень много кричит. Он не дает тебе расслабляться. Для меня это было ненормально. У нас в Южной Америке, даже если ты отдал плохой пас, тренер скажет: «Ничего, в следующий раз будет хорошо».

А Бердыев все время говорил: «Плохо, плохо, плохо!» Я не понимал этот момент. Но когда я начал понимать менталитет, начал думать, почему он такой, мне все сказали: «Он с тобой такой жесткий и плохой, потому что он видит, что ты можешь сделать лучше», после этого я понял, что он хотел мне сказать: что я хороший футболист и не должен опускать руки. После каждой игры он говорил, что я могу играть лучше. Бердыев никогда не говорил мне, что в этой игре я был лучшим», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».

Источник: Sport24
Кристиан Нобоа
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
2
Обсудить
Читайте также
Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Радулов – в Екатеринбург, Ротенберг - на распродажу, а символ «Динамо» - за деньгами в «Спартак»?
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Егор Голенков: «Шутка Безрукова — это прикольно»

Полузащитник «Ростова» Комаров: «Карпин за финты нас не наказывает»