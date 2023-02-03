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Нобоа: «Обрадовался, когда узнал, что Бердыев приходит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился первого матча под руководством Курбана Бердыева.

— Первые 45 минут реально были тяжелые. Мы не могли контролировать мяч, не успевали к моментам. Но последние 10-15 минут было лучше.

— Вы в отличной форме, хорошо двигались. Как себя ощущаете?

— Стараемся. На 100 процентов. Курбан Бердыев всегда на профессиональном настроении.

— Был уже разговор с Бердыевым?

— Да, конечно, в первый же день: как будем двигаться, работать и какой в целом будем показывать футбол.

— Обрисовал ли он вам вашу роль в команде?

— Все то же самое, как и при других тренерах, каким я был в «Ростове», в «Рубине». Каждый день нужно тренироваться, как в последний раз.

— Изменился ли Бердыев?

— Нет, он хороший тренер, все отлично. Мы раньше работали вместе. Конечно, я обрадовался, когда узнал, что он приходит. Не знал, что он приходит, был в Эквадоре.

— До скольки Кристиан Нобоа готов играть?

— Только Бог знает.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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