Нобоа: «Обрадовался, когда узнал, что Бердыев приходит»

Сегодня, 22:14
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился первого матча под руководством Курбана Бердыева.
— Первые 45 минут реально были тяжелые. Мы не могли контролировать мяч, не успевали к моментам. Но последние 10-15 минут было лучше.
— Вы в отличной форме, хорошо двигались. Как себя ощущаете?
— Стараемся. На 100 процентов. Курбан Бердыев всегда на профессиональном настроении.
— Был уже разговор с Бердыевым?
— Да, конечно, в первый же день: как будем двигаться, работать и какой в целом будем показывать футбол.
— Обрисовал ли он вам вашу роль в команде?
— Все то же самое, как и при других тренерах, каким я был в «Ростове», в «Рубине». Каждый день нужно тренироваться, как в последний раз.
— Изменился ли Бердыев?
— Нет, он хороший тренер, все отлично. Мы раньше работали вместе. Конечно, я обрадовался, когда узнал, что он приходит. Не знал, что он приходит, был в Эквадоре.
— До скольки Кристиан Нобоа готов играть?
— Только Бог знает.