Кристиан Нобоа подал документы для получения российского гражданства

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что подал все необходимые документы для получения российского гражданства.

«Когда я в 2014 году задумывался о получении российского паспорта, то думал, что не буду проводить в России так много времени . Я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно в Эквадор. Что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы и жду его получения», — приводит слова Нобоа Sport24.

38-летний хавбек выступает за «Сочи» с 2019 года. В чемпионате России игрок находится с 2007 года, когда перешел в «Рубин» из эквадорского «Эмелека».

Также в РПЛ он играл за «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

В текущем сезоне он провел за «Сочи» 22 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.