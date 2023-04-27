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Сегодня, 17:50

Кристиан Нобоа подал документы для получения российского гражданства

Футболист «Сочи» Нобоа анонсировал получение российского гражданства
Виталий Косик
Корреспондент
Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что подал все необходимые документы для получения российского гражданства.

«Когда я в 2014 году задумывался о получении российского паспорта, то думал, что не буду проводить в России так много времени . Я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно в Эквадор. Что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы и жду его получения», — приводит слова Нобоа Sport24.

38-летний хавбек выступает за «Сочи» с 2019 года. В чемпионате России игрок находится с 2007 года, когда перешел в «Рубин» из эквадорского «Эмелека».

Также в РПЛ он играл за «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

В текущем сезоне он провел за «Сочи» 22 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-27-noboa-o-rossiyskom-grazhdanstve-ya-uzhe-sdal-vse-dokumenty-zhdu-polucheniya
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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